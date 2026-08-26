Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, anunță că au fost declanșate procedurile pentru formarea unui brand de județ la nivelul regiunii pe care o reprezintă. Fostul prim-ministru al României menționează că proiectul își propune să reunească principalele obiective turistice, culturale și identitare ale județului Buzău, într-o inițiativă în care vor fi implicați reprezentanții Armatei, ai Bisericii și cei ai unităților administrativ-teritoriale.

„Ştim câte lucruri şi câte locuri minunate avem, dar fără a posibilitatea de a deveni o destinație”

„Am declanşat o procedură de a avea un brand de judeţ. Normal că vom avea discuţii cu Armata, reprezentativă pentru judeţul Buzău, pentru a face parte din acest brand, cu Biserica şi, nu în ultimul rând, cu fiecare UAT, pentru a pune în valoare ceea ce are judeţul Buzău. Ştim câte lucruri şi câte locuri minunate avem în judeţul Buzău, vizitate de ani de zile, dar fără a avea posibilitatea de a fi o destinaţie. Cumva, am rămas o zonă de tranzit”, explică Marcel Ciolacu.

Președintele CJ Buzău este de părere că toate proiectele de dezvoltare a turismului trebuie să beneficieze de coordonarea la nivel județean, atât prin investiții punctuale și promovare comună la nivelul administrațiilor locale, cât și prin implicarea constantă a mediului de afaceri.

Primarul Buzăului, Constantin Toma, luat la țintă de zeci de copii cu pistoale cu apă / „Am plecat ud leoarcă”

Chiar în urmă cu cinci zile, sâmbătă, 23 august, un moment inedit a avut loc în centrul municipiului Buzău. Primarul Constantin Toma a fost atacat de zeci de copii cu pistoale umplute cu apă, în calitate de participant la evenimentul ”Marea Bălăceală”, organizat în Piața Dacia.

Primarul Buzăului a mers la eveniment îmbrăcat în costum, fără să bănuiască probabil că va pleca de acolo ud din cap până în picioare. În momentul în care l-au văzut pe Constantin Toma, copiii puși pe joacă l-au înconjurat și l-au stropit cu apă. Edilul nu a avut cale de scăpare, însă a râs și a încercat, discret, să se retragă din mulțime.

„Am plecat de la acest eveniment ud leoarcă, dar mulțumit că Primăria Buzău organizează în permanență o mulțime de acțiuni pe educație, pe cultură, pe sănătate și nu numai, la care participă o mulțime de buzoieni, copii sau adulți”, a scris Constantin Toma pe pagina personală de Facebook.