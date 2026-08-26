Netflix a început filmările pentru cel de-al optulea sezon al serialului „Black Mirror”, unul dintre cele mai urmărite titluri ale platformei. Producția este deja în desfășurare, însă platforma nu a anunțat deocamdată data lansării.

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Filmările pentru sezonul 8 au început în această vară

Cel de-al optulea sezon al serialului „Black Mirror” este oficial în producție, a confirmat publicația Variety.

Serialul creat de Charlie Brooker va reveni cu o nouă serie de povești independente, plasate în universul distopic care a devenit marca „Black Mirror”.

Brooker se ocupă din nou de scenariu și producția executivă, alături de Bisha K. Ali. Jessica Rhoades, Annabel Jones și Louise Sutton sunt, de asemenea, producători executivi, în timp ce Mark Kinsella este co-producător executiv.

Charlie Brooker promite „mai mult Black Mirror ca niciodată”

La începutul acestui an, Charlie Brooker confirma că serialul va reveni și spunea că își dorește ca noul sezon să fie „mai Black Mirror ca niciodată”.

Serialul a devenit una dintre producțiile emblematice ale Netflix, fiind cunoscut pentru poveștile sale despre tehnologie, inteligență artificială, supraveghere și efectele neașteptate ale progresului asupra societății.

Ca și în sezoanele precedente, episoadele sunt așteptate să spună povești diferite, cu personaje și universuri proprii.

Alte noutăți pe Netflix: The Gentlemen Sezonul 3 și Gordon Ramsay

Anunțul despre „Black Mirror” vine în aceeași zi cu confirmarea mai multor producții care vor continua pe Netflix.

Drama „Legends”, creată de Neil Forsyth și centrată pe un grup de agenți sub acoperire, va avea un al doilea sezon. Platforma a comandat, de asemenea, sezonul 2 al reality-show-ului „Being Gordon Ramsay”, despre celebrul chef și familia sa.

Totodată, Netflix a confirmat revenirea serialului „The Gentlemen” pentru un al treilea sezon. Cel de-al doilea sezon a fost lansat pe 3 septembrie.