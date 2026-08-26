O pisică din rasa Maine Coon, pe nume Erebus Anomaly, a stabilit un nou record mondial după ce a fost înregistrată cu 29 de degete, cel mai mare număr identificat vreodată la o felină. Numărul neobișnuit de degete este cauzat de polidactilie, o anomalie genetică întâlnită la unele pisici. Rasa Maine Coon este printre cele la care această particularitate apare mai frecvent.

Pisica cu 29 de degete care a intrat în Cartea Recordurilor

Recordul anterior era de 28 de degete și fusese stabilit în 2002 de o pisică din Canada pe nume Jake. Performanța a fost egalată în luna martie de Toby, o pisică din Michigan, înainte ca Erebus Anomaly să stabilească noul record, cu un deget în plus. Particularitatea pisicuței nu este întâmplătoare. Tatăl său biologic avea câte șase degete la fiecare labă, ceea ce indică transmiterea genetică a polidactiliei.

Erebus Anomaly trăiește în Kaukauna, Wisconsin, alături de proprietarii săi, Kendra Vandenbloomer și Hunter Nett, care administrează crescătoria BlueNorthern Maine Coons. Cei doi au povestit că și-au dat seama încă de la naștere că pisicuța ar putea avea șanse să doboare recordul, după ce au observat numărul neobișnuit de mare de degete, potrivit New York Post.

Pisicuța a trecut printr-o perioadă critică înainte de record

Drumul lui Erebus către recordul mondial nu a fost lipsit de probleme. La un moment dat, proprietarii au observat că pisoiul începea să respire pe gură și au apelat de urgență la un medic veterinar. În urma consultului, Erebus a fost diagnosticat cu pneumonie și a avut nevoie de oxigen și tratament medicamentos. Stăpânii săi au recunoscut că s-au temut că pisoiul nu va supraviețui.

Din fericire, Erebus s-a recuperat, iar proprietarii au descris revenirea sa drept „cu siguranță miraculoasă”. Radiografiile făcute în timpul internării au avut ulterior un rol important în omologarea recordului. Imaginile au fost trimise către Guinness World Records împreună cu documentele prin care proprietarii au solicitat recunoașterea recordului de 29 de degete.

Recordul anterior era deținut de Toby

Înainte ca Erebus Anomaly să stabilească noul record, performanța era deținută de Toby Henderson, o pisică din Statele Unite, care avea 28 de degete. Toby, în vârstă de 10 luni la momentul omologării, a egalat recordul stabilit în 2002 de Jake, o pisică polidactilă din Canada.

Toby locuiește în Lansing, Michigan, alături de stăpâna sa, Delaney Henderson, și de Connie, o altă pisică polidactilă, care are două degete în plus la labele din față. Delaney l-a adoptat pe Toby în timp ce căuta un companion pentru Connie. Când a aflat că pisoiul are un număr neobișnuit de mare de degete, a fost surprinsă, mai ales că acest detaliu nu apărea în prezentarea lui.

Deși cele 28 de degete îl făceau special, Toby a cucerit-o mai ales prin personalitatea sa. Este o pisică energică, jucăușă și foarte pofticioasă, dar adoră și să fie alintată.

Potrivit stăpânei sale, numărul neobișnuit de degete nu îi afectează sănătatea sau comportamentul. Toby este perfect sănătos și duce o viață normală, având nevoie doar de o îngrijire mai atentă a ghearelor, conform Guiness World Records.