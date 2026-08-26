Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Ambasada României la New Delhi, s-a autosesizat în urma inundațiilor severe din Nepal. Reprezentanții diplomatici români solicită autorităților locale informații oficiale despre persoanele afectate. Până în acest moment, nu au fost raportați români printre persoanele afectate în catastrofa din Nepal.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, până acum, autoritățile nepaleze nu au raportat cetățeni români printre persoanele afectate de inundații. Ambasada României la New Delhi nu a primit nici solicitări de asistență consulară.

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„MAE precizează că, până la acest moment, autoritățile locale nu au notificat misiunea diplomatică cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate.

De asemenea, la nivelul Ambasadei României la New Delhi nu au fost primite solicitări de asistență consulară în acest context. Reprezentanții misiunii diplomatice continuă dialogul cu autorităţile locale fiind pregătite să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor şi în funcţie de solicitări.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la New Delhi: +91 11 24111015, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al ambasadei: +91 81 30303444”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Dezastru în Nepal: zeci de morți și sute de persoane dispărute în urma viiturilor

Ploile torențiale au provocat viituri puternice la granița dintre Nepal și Tibet. Cel puțin 22 de persoane au murit, iar sute sunt date dispărute. Apele au distrus locuințe, drumuri și poduri. Au fost afectate și mai multe proiecte hidroelectrice. Printre dispăruți se află și sute de turiști străini.

Inundațiile au lovit mai multe zone din Himalaya, atât în Nepal, cât și în Tibet. Apele au distrus locuințe, drumuri, poduri și infrastructura unor proiecte energetice. Datele indică faptul că 384 de turiști sunt dați dispăruți, dintre care 291 sunt cetățeni străini, inclusiv din India, SUA, Marea Britanie și Malaysia.

În Tibet, autoritățile se tem de numeroase victime după o alunecare de teren în districtul Gyirong. Potrivit Xinhua, alunecarea s-a produs pe partea nepaleză a frontierei și a afectat punctul de trecere Gyirong. Drumurile, comunicațiile și rețelele electrice din regiunea Shigatse au fost afectate. Inundațiile au afectat și infrastructura energetică a Nepalului. Instalații cu o capacitate de aproximativ 430 MW, în principal hidrocentrale, au fost avariate. Capacitatea afectată reprezintă peste 12% din totalul hidroenergetic al țării, estimat la 3,2 GW. Mai multe informații AICI.