Poliția Capitoliului din Statele Unite a arestat un bărbat din California după ce acesta a parcat ilegal o camionetă care transporta o ghilotină de mari dimensiuni direct în benă, chiar lângă clădirea Curții Supreme și a Capitoliului din Washington D.C., scrie CNN. Bărbatul a fost reținut pe loc sub acuzarea de deținere și transport de arme periculoase, iar ghilotina a fost confiscată imediat de autorități.

Poliția Capitoliului a observat camioneta, care era parcată ilegal de-a lungul străzii East Capitol, o stradă mică ce trece lângă Curtea Supremă și la câțiva pași de clădirea Capitoliului SUA, potrivit comunicatului.

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Legislatorii nu se aflau la Capitoliu când bărbatul a fost arestat, deoarece Congresul se află în pauză. Însă arestarea are loc pe fondul îngrijorărilor legate de amenințările tot mai mari cu violență la adresa membrilor Congresului și ai guvernului SUA.

Potrivit raportului oficial al US Capitol Police, bărbatului i-a luat câteva zile să conducă pe o distanță de peste 4.000 de kilometri, direct de pe coasta de vest a SUA până în inima capitalei americane. Membrii familiei sale au declarat că Philan-Tam-Duy Le, bărbatul în cauză, era extrem de nemulțumit și frustrat de starea socială a politicii din Statele Unite.

Prin urmare, anchetatorii îi analizează acum trecutul, rețelele sociale și activitatea online pentru a stabili cu exactitate dacă acesta a transmis amenințări specifice sau avea alte planuri cu ghilotina prin oraș.