Legendarul actor Tim Curry, cunoscut pentru apariția sa în emblematicul film „Singur acasă 2”, a murit la vârsta de 80 de ani. Potrivit TMZ, actorul, care se confrunta cu probleme de sănătate, s-a stins din viață marți seară.

Problemele grave de sănătate l-au răpus

Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru publicație că nu se suspectează nicio faptă ilegală în legătură cu moartea sa.

Actorul și cântărețul de origine britanică se confrunta de mulți ani cu probleme grave de sănătate, după ce suferise un accident vascular cerebral în 2012.

Cine a fost Tim Curry și rolurile care l-au făcut celebru

Născut pe 19 aprilie 1946, în Grappenhall, Cheshire, Anglia, Timothy James Curry și-a construit o carieră de peste cinci decenii în teatru, film și televiziune.

Curry a început în teatru, iar primul său mare succes a venit în musicalul „Hair”, înainte ca rolul doctorului Frank-N-Furter din „The Rocky Horror Show” să-i schimbe definitiv destinul. A reluat personajul în filmul din 1975, „The Rocky Horror Picture Show”, devenit ulterior unul dintre cele mai iubite filme-cult din istoria cinematografiei.

Pentru generații întregi de spectatori, însă, Tim Curry a rămas și Pennywise, clovnul malefic din miniseria „It”, adaptarea din 1990 a romanului lui Stephen King. Interpretarea sa a făcut din Pennywise unul dintre cele mai memorabile personaje horror de la televiziune.

Domnul Hector, personajul interpretat în „Singur acasă 2”

Publicul român îl cunoaște și din filme precum „Singur acasă 2”, „Annie”, „Clue”, „Vânătoarea pentru Octombrie Roșu” și „Muppet Treasure Island”. A avut, de asemenea, o carieră importantă ca actor de voce.

În „Singur acasă 2: Pierdut în New York”, Tim Curry îl interpretează pe domnul Hector, concierge-ul suspicios al hotelului Plaza, care devine unul dintre adversarii comici ai micului Kevin McCallister.