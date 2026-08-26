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PSD, atac la PNL pe tema legii salarizării. Social-democrații cer răspundere politică de la Bolojan și Pîslaru

Olga Borșcevschi
PSD, atac la PNL pe tema legii salarizării. Social-democrații cer răspundere politică de la Bolojan și Pîslaru
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PSD consideră că PNL trebuie să răspundă politic în fața cetățenilor pentru „eșecul” Legii salarizării, după ce liberalii i-au acuzat pe social-democraţi că blochează cu bună ştiinţă adoptarea legii, iar România e în pericol iminent de a pierde aproximativ 770 de milioane de euro.

PSD și PNL se acuză reciproc pentru eșecul Legii salarizării

„PSD condamnă fuga PNL de a-şi asuma responsabilitatea pentru eşecul legii salarizării. Bolojan, Pîslaru şi PNL trebuie să răspundă toţi politic pentru această nereuşită costisitoare pentru bugetul României. Ei trebuie să explice românilor de ce luni întregi au ţinut proiectul de lege la secret, de ce nu s-au consultat cu nimeni, de ce nu au căutat consensul cu sindicatele şi de ce au adus astfel România în situaţia de a pierde 770 de milioane de euro din PNRR!”, transmite miercuri PSD, într-un comunicat de presă.

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Social-democraţii acuză că „au făcut totul la secret, doar ţinând cont de propria agendă politică, fără să ţină cont de realităţile din România şi acum dau vina pe alţii că nu susţin o lege proastă, o lege respinsă de toată lumea şi a cărei aplicare ar produce convulsii sociale, instabilitate, blocaje instituţionale şi pierderi uriaşe pentru cetăţeni şi pentru economie!”

PSD subliniază că „nici măcar în al 12-lea ceas al PNRR, partidul prim-ministrului demis nu a depus în Parlament un proiect de lege privind salarizarea din sistemul bugetar”.

„Nu şi-au făcut treaba, nu şi-au asumat proiectul, dar au tupeul să dea vina pe alţii că nu au dezbătut şi nu au aprobat un proiect de lege care, tehnic, nu există! Ultima variantă a Legii Salarizării prezentată de reprezentanţii PNL din Guvern este mai proastă decât toate versiunile anterioare şi a fost respinsă atât de către sindicate, cât şi de către reprezentanţii Comisiei Europene! Este în mod vădit o lege nesustenabilă nici social, nici financiar! Ea este eşecul exclusiv al autorilor acestei legi şi o probă suplimentară a incompetenţei celor care însă se mai agaţă de scaunele guvernamentale din care au fost demişi de Parlament!”, mai precizează PSD.

PSD consideră că „PNL trebuie să răspundă pentru deciziile luate cu îngâmfare de Bolojan şi de Pîslaru în această chestiune şi pentru prejudiciul de 770 de milioane de euro pe care l-au produs din banii europeni ai României”.

Foto: Mediafax

Acuzațiile PNL: „PSD a înșelat cetățenii”

Liberalii au acuzat miercuri PSD că blochează cu bună ştiinţă adoptarea Legii salarizării unitare, iar România e în pericol iminent de a pierde aproximativ 770 de milioane de euro.

PNL susține că blocarea legii ar avea trei consecințe majore: menținerea inechităților salariale pentru sute de mii de angajați din sectorul public, pierderea fondurilor europene aferente jalonului și perpetuarea unor promisiuni salariale fără acoperire bugetară.

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