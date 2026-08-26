Prima pagină » Actualitate » Patriarhul Daniel apără ora de religie. „Prin educația creștină, copiii pot deveni cetățeni ai patriei cerești”

Patriarhul Daniel apără ora de religie. „Prin educația creștină, copiii pot deveni cetățeni ai patriei cerești”

Patriarhul Daniel apără ora de religie. „Prin educația creștină, copiii pot deveni cetățeni ai patriei cerești”
Patriarhul Daniel apără ora de religie / Sursa FOTO: Facebook Trinitas
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj cu ocazia începutului anului școlar 2026-2027. El vorbește despre rolul educației creștine în formarea copiilor și tinerilor și susține importanța orei de Religie în școală.

„Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru Biserică și pentru popor”, se arată în mesajul publicat marți, 25 august, de agenția Basilica.

Patriarhul Daniel: „Ora de Religie contribuie la dezvoltarea identității”

Mai departe, patriarhul arată că, „prin educația lor creștină”, copiii „pot deveni nu doar buni cetățeni ai patriei terestre, ci și cetățeni ai patriei cerești, adică sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe”. Patriarhul a dat drept exemple familiile Sfântului Ierarh Vasile cel Mare și Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

O parte importantă a mesajului este dedicată orei de Religie, despre care Patriarhul Daniel spune că are un rol care depășește simpla transmitere a unor informații. Ora de Religie contribuie la dezvoltarea identității personale, la cunoașterea valorilor spirituale și culturale ale umanității, propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității”, afirmă Patriarhul României.

Potrivit acestuia, educația religioasă trebuie privită în cadrul unei „educații integrale” a elevului, iar programa disciplinei nu urmărește numai acumularea de cunoștințe, ci și formarea unor abilități, comportamente, atitudini și valori.

Patriarhul Daniel invocă și documentele educaționale internaționale care pun accent pe cultivarea valorilor în școală.

Religia face parte din trunchiul comun al planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Participarea elevului la ore nu se face automat. Potrivit Legii învățământului preuniversitar, înscrierea pentru frecventarea orei de Religie se face printr-o cerere scrisă depusă de părintele sau reprezentantul legal al elevului minor ori de elevul major. Elevii aparținând cultelor recunoscute de stat au dreptul de a studia Religia potrivit propriei confesiuni.

Noua metodologie pentru predarea disciplinei Religie, aprobată în decembrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial în ianuarie 2026, prevede că cererea este valabilă pe întreaga perioadă de școlarizare în învățământul preuniversitar, până când elevul major sau părintele decide schimbarea opțiunii.

Dacă elevul nu frecventează Religia, situația sa școlară se încheie fără această disciplină.

BOR anunță ajutoare pentru copiii din familii defavorizate

Patriarhul Daniel a anunțat că parohiile vor continua și în acest an acțiunile prin care sunt sprijiniți elevii din familii cu dificultăți financiare – „În baza cooperării dintre parohii și școli, se continuă și anul acesta tradiția Bisericii noastre de a ajuta copiii din familiile defavorizate, oferindu-le ghiozdane, rechizite școlare sau haine”.

Mesajul se încheie cu o binecuvântare adresată elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru noul an școlar: „Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor sfinților să dăruiască pace și bucurie, sănătate și ajutor tuturor elevilor, părinților, învățătorilor și profesorilor în noul an școlar 2026-2027”.

Când începe anul școlar 2026-2027

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri. Pentru elevii claselor a XII-a cursurile se vor termina pe 4 iunie, iar pentru cei de clasa a VIII-a pe 11 iunie.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor putea fi organizate în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Istvan Kovacs s-a „remarcat”, din nou, în Liga Campionilor. A dat două „roșii” aceleiaşi echipe în prelungirile partidei şi a declanșat dezastrul
09:47
Istvan Kovacs s-a „remarcat”, din nou, în Liga Campionilor. A dat două „roșii” aceleiaşi echipe în prelungirile partidei şi a declanșat dezastrul
O nouă dronă a fost descoperită în această dimineață pe plaja din Olimp. Geniștii și Armata au ajuns la fața locului. Imagini exclusive
09:39
O nouă dronă a fost descoperită în această dimineață pe plaja din Olimp. Geniștii și Armata au ajuns la fața locului. Imagini exclusive
ULTIMA ORĂ S-a abrogat articolul care trimitea acasă peste 100.000 de consilieri locali şi judeţeni. USR a mai încercat o dată să-l salveze pe Dominic Fritz
09:37
S-a abrogat articolul care trimitea acasă peste 100.000 de consilieri locali şi judeţeni. USR a mai încercat o dată să-l salveze pe Dominic Fritz
Fragment de dronă, descoperit, azi, pe plaja din Olimp. Este posibil să aibă încărcătură explozivă
09:24
Fragment de dronă, descoperit, azi, pe plaja din Olimp. Este posibil să aibă încărcătură explozivă
IT&C Efectul interzicerii: utilizarea rețelelor sociale în Australia crește în rândul tinerilor sub 16 ani
08:59
Efectul interzicerii: utilizarea rețelelor sociale în Australia crește în rândul tinerilor sub 16 ani
DECES Doliu în lumea sportului. A murit unul dintre cei mai importanți antrenori ai ciclismului românesc
08:58
Doliu în lumea sportului. A murit unul dintre cei mai importanți antrenori ai ciclismului românesc
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Cancan.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
Locul unde femeile se spală doar o dată în viață. La ce soluții apelează pentru igiena personală
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Cel mai nou telescop spațial al NASA se apropie cu pași repezi de lansare
VIDEO Ion Cristoiu: O capodoperă de imbecilitate politică – Scrisoarea liderilor PPE și Renew Europe
10:02
Ion Cristoiu: O capodoperă de imbecilitate politică – Scrisoarea liderilor PPE și Renew Europe
ANALIZA de 10 Popularitatea lui Putin după aproape 5 ani de război în Ucraina. Câtă încredere au rușii în liderul de la Kremlin și ce spun tinerii sub 30 de ani
10:00
Popularitatea lui Putin după aproape 5 ani de război în Ucraina. Câtă încredere au rușii în liderul de la Kremlin și ce spun tinerii sub 30 de ani
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical în România. După caniculă, meteorologii ANM au emis cod galben de ploi și furtuni în mai multe județe
09:43
Vremea se schimbă radical în România. După caniculă, meteorologii ANM au emis cod galben de ploi și furtuni în mai multe județe
FLASH NEWS Coincidență stranie la o zi după moartea lui Dolly Parton: următoarea furtună din Atlantic se va numi Dolly, nume ales cu mult timp înainte
09:35
Coincidență stranie la o zi după moartea lui Dolly Parton: următoarea furtună din Atlantic se va numi Dolly, nume ales cu mult timp înainte
REACȚIE Petrișor Peiu explică de ce nu va vota Legea ANI cu „amendamentul Fritz”: „Aici intervine onoarea”
09:24
Petrișor Peiu explică de ce nu va vota Legea ANI cu „amendamentul Fritz”: „Aici intervine onoarea”
SĂNĂTATE Adevărul despre nămolul de la Techirghiol: are efect terapeutic sau totul este o minciună de marketing?
09:05
Adevărul despre nămolul de la Techirghiol: are efect terapeutic sau totul este o minciună de marketing?

Cele mai noi

Trimite acest link pe