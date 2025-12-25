Prima pagină » Religie » Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”

Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”

25 dec. 2025, 13:16, Religie
Galerie Foto 5

În Ajunul Crăciunului, într-una dintre cele mai încărcate seri ale anului la Vatican, Papa Leon al XIV-lea a oferit o primă Liturghie de Crăciun cu un mesaj clar: pace, compasiune și grijă pentru oameni. Bazilica Sfântul Petru era plină până la refuz, iar mii de credincioși au stat chiar și în ploaie, în Piața Sfântul Petru, urmărind slujba pe ecranele din exterior.

Pontiful, primul papă născut în Statele Unite și conducător spiritual al aproximativ 1,4 miliarde de catolici, a spus în timpul liturghiei: „Pe pământ, nu există loc pentru Dumnezeu dacă nu există loc pentru oameni. A-l refuza pe unul înseamnă a-l refuza pe celălalt.”

Crăciunul, a subliniat papa, este o sărbătoare a speranţei… care ne face mesageri ai păcii.

24 December 2025, Vatican, Vatican City: Pope Leo XIV presides over his first Christmas Eve Mass at the central altar of St. Peter’s Basilica in the Vatican, during the solemn celebration that opens Christmas for the Catholic Church, reminding the faithful of the message of peace, hope, and the birth of Jesus. Photo: Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Press/dpa

De asemenea, a atras atenția asupra modului în care o economie contemporană poate transforma oamenii în simple mărfuri, reamintind că demnitatea fiecăruia este infinită.

Papa Leon, trimitere la regretatul Papă Francisc

În omilia sa, Papa Leon al XIV-lea a făcut trimitere la predecesorii săi, și a evocat personalitatea regretatului Papă Francisc și mesajele de speranță din anii trecuți.

Câteva dintre punctele-cheie ale mesajului său au avut un caracter global: apelul la încetarea conflictelor din întreaga lume, cu referiri explicite la războiul din Ucraina și la negocierile israeliano-palestiniene, și dorința ca oamenii de bună credință să respecte cel puțin o zi de armistițiu în toate războaiele în perioada sărbătorilor.

Evenimentul de Crăciun a fost doar începutul: astăzi, Suveranul Pontif va transmite tradiționalul mesaj „Urbi et Orbi” , așteptat de zeci de mii de credincioși adunați în Piața Sfântul Petru.

