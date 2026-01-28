Prima pagină » Religie » Singurul păcat pentru care femeile nu sunt primite de preoți la Împărtășanie, potrivit religiei creștin-ortodoxe

Singurul păcat pentru care femeile nu sunt primite de preoți la Împărtășanie, potrivit religiei creștin-ortodoxe

28 ian. 2026, 10:16
Femeile nu sunt primite de preoți la Împărtășaniei pentru un singur păcat, potrivit religiei creștin-ortodoxe. Este vorba despre păcatul avortului, cunoscut și drept pruncucidere premeditată în contextul religios și moral.  Patriarhia Română a menționat că, indiferent de fază, avortul este considerat pruncucidere și reprezintă o încălcare a poruncii divine: „Să nu ucizi”.

Avortul este păcatul specific pentru care femeile primesc adesea un canon foarte asprue de oprire de la Împărtășanie, deoarece avortul este considerat o formă de ucidere. În acest sens, canoanele vechi prevedeau oprirea de la Împărtășanie pentru mulți ani, însă în practica actuală, duhovnicul decide perioada de penitență în funcție de regretul persoanei. Acesta este probabil cel mai grav păcat specific discutat în contextul femeilor, dar nu este o regulă „de gen”, ci una legată de faptă în sine.

„Avortul a fost o practică străină creștinismului, cunoscută într-o lume în care nu exista nici teamă, nici iubire de Dumnezeu. Toți Sfinții Părinți semnalează că, în orice fază ar fi produs, avortul rămâne pruncucidere. Prin el, se încalcă porunca divină: „Să nu ucizi” (Ieșire 20, 13). El este cu atât mai grav, cu cât constituie uciderea unei ființe umane aflată în imposibilitatea de a se apăra”, arată Patriarhia Română.

Ce spune Părintele Cleopa de la Sihăstria despre avort

Părintele Cleopa de la Sihăstria a menționat că femeia nu ar avea voie să se împărtășească timp de 20 de ani, în cazul unui copil avortat.

„- Prea Cuvioase, ce se zidește întâi la om?
– Întâi și întâi se zidește sufletul și apoi trupul. Trupul ia forma după suflet.
– Atunci cum este cu copiii avortați?
– Pentru un copil avortat 20 de ani n-are voie să se împărtăsească mama lui. El este viu de când s-a zămislit în pântecele maicii lui; de când era cât o sământă de cânepă. Dacă îi faci ceva de atunci sau bei niste otrăvuri ca să pierzi copilul, ucigașă de oameni ești. De ce să nu vă spun? Cum să tac, că o să mă întrebe Mântuitorul!
– Mai este iertare, părinte?
– Este iertare! Te duci și te spovedești, faci canonul și te iartă Dumnezeu”, se arată în dialogul publicat de Doxologia.

Părintele a explicat și unde ajung sufletele copiilor avortați.

„Sufletele copiilor avortați stau într-un loc unde nu este nici întuneric, nici lumină. Nici nu se bucură, nici nu se chinuiesc. Și ei strigă la Dumnezeu: „Doamne, pentru ce suntem noi lipsiți de bucuria feței Tale, căci noi nu am văzut lumina soarelui, nu am văzut frumusețile din această lume și nici nu am făcut vreun păcat?”. Și atunci glasul lor se ridică la Dumnezeu, iar Dumnezeu va cere sufletele din mâna mamelor ucigașe. Iar părinții care au omorât copiii în pântece, dacă fac canon, îi eliberează pe copiii lor din acea stare”, arată sursa citată.

