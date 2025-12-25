Prima pagină » Actualitate » Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția

Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția

25 dec. 2025, 13:00, Actualitate
Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția
Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare / foto: Mediafax Foto

Crăciunul este sărbătoarea care reușește să unească oameni din toate colțurile lumii, indiferent de religie sau cultură. Deși semnificația religioasă rămâne aceeași – Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos -, modul în care este celebrată ziua de 25 decembrie diferă de la o țară la alta.

Dar, peste tot în lume, spiritul Crăciunului aduce mai aproape familia și prietenii.

Finlanda și misteriosul Joulupukki

În ziua de Crăciun, masa festivă, cadourile și bradul împodobit sunt elemente comune, regăsite pe întreg globul.

Dacă în multe părți de pe Pământ copiii îl așteaptă pe Moș Crăciun, cei din Finlanda îl cunosc pe Joulupukki, un personaj legendar care ar trăi în ținutul Korvatunturi, loc ce are forma unei urechi uriașe. Legenda spune că de acolo Moșul Joulupukki „ascultă” dacă cei mici au fost cuminți peste an.

În Finlanda, sărbătoarea începe în Ajun, cu slujbe religioase și aprinderea lumânărilor la mormintele celor dragi. Apoi, Joulupukki apare personal în casele oamenilor, punând mereu aceeași întrebare: „Sunt copii cuminți aici?”. Răspunsul este, desigur, un „da” strigat în cor.

La Antipozi, Crăciunul se sărbătorește în plină vară, la temperaturi de peste 30 de grade. Astfel, Moș Crăciun este adesea reprezentat pe plajă, sosind pe o placă de surf în loc de sanie. O superstiție des întâlnită în Australia spune că într-o prăjitură de Crăciun se ascunde o mică bijuterie din aur, iar cel care o găsește va avea noroc și prosperitate în anul ce urmează.

Obiceiuri din Austria și Germania

În Austria, Crăciunul începe de …Sfântul Nicolae. Tradiția spune că Sfântul Nicolae merge din casă în casă însoţit de un diavol și le cere copiilor lista cu lucrurile bune şi lucrurile rele pe care le-au făcut. Cei cuminți primesc nuci, dulciuri și mici daruri. Una dintre superstițiile populare cere ca darurile de Crăciun să fie deschise abia după cina din Ajunul Crăciunului, pentru a aduce belșug.

În Germania, Crăciunul are o importanță aparte. Patru lumânări vor fi aprinse succesiv în fiecare duminică a lunii decembrie, marcând apropierea sărbătorii. Ajunul este ziua principală, când familia se reunește, iar copiii primesc daruri de la Christkind – Pruncul Iisus. Pentru nemți, Crăciunul este mai degrabă un moment de introspecție decât de petrecere zgomotoasă.

Bulgaria și tradiția „Koledarilor”

În Bulgaria, Crăciunul, numit „Koleda”, începe la miezul nopții. Tinerele fete pregătesc o pâine specială, „Krava”, oferită colindătorului preferat. „Koledarii” sunt tineri necăsătoriți, îmbrăcați în costume tradiționale, care merg din casă în casă urând gazdelor sănătate și belșug.

Crăciunul canadian reflectă diversitatea culturală a țării. Comunitățile francofone pregătesc celebra „tourtière”, care este o plăcintă din carne. Nu lipsesc supele tradiționale și nici desertul emblematic „Yule Log”, o prăjitură în formă de buturugă. Yule Log este simbolul trunchiului de mesteacăn ars în focul imens ce a durat toată noaptea dinaintea plecării francezilor în Canada. În schimb, canadienii de origine britanică preferă friptura de gâscă sau vită şi budinca de prune.

În Chile, copiii confecționează figurine din lut, așezate sub brad, iar Moșul alege câte una din fiecare casă. În Cuba, Ajunul este numit „Nochebuena” și reprezintă centrul sărbătorii Crăciunului. Se fac mese bogate, care durează câteva zile. De exemplu, în a doua zi de Crăciun, cele mai mari neamuri se reunesc şi, într-o groapă săpată în pământ, frig un porc întreg pe un jar puternic. Familiile respective (în Cuba, neamul include rudele de toate gradele!) petrec toată noaptea pe muzică tradiţională.

Elveția și parada ridichilor luminate

În Elveția, Samichlaus (Moş Crăciun) aduce bradul de Crăciun, o tradiție veche încă din anul 1775. Un obicei aparte este parada ridichilor scobite și luminate. Copiii, ajutați de părinți, transformă ridichile în felinare decorative și le poartă în procesiuni. Cei mici merg la şcoala unde învaţă și cântă în cor colinde tradiționale.

Francezii nu concep masa de Crăciun fără „Bûche de Noël”, care este prăjitura simbolică în formă de buturugă. În Italia, cadourile nu se dau pe 25 decembrie, ci în ziua de 6 ianuarie, când le aduce Befana, o vrăjitoare bătrână, dar binevoitoare, care îi răsplătește pe copiii cuminți.

Grecii celebrează Nașterea Domnului cu dulciuri tradiționale, „Melomakaronas” (plăcintă însiropată cu miere) și „Kourabiedes” (prăjitură acoperită cu fulgi de zăhar). La eleni, darurile sunt aduse de Sfântul Vasile, considerat filantropul Asiei Mici.

Superstiții neobișnuite

În Cehia, fetele nemăritate aruncă un pantof peste umăr în seara de Ajun. Dacă acesta cade cu vârful spre ușă, se spune că urmează o căsătorie în casa respectivă.

În Filipine, Crăciunul este marcat de „Ligligan Parul Sampernandu”, festivalul lanternelor gigantice. Aici, în orașul San Fernando, sate întregi concurează pentru a construi cele mai impresionante felinare în formă de stea. Unele felinare ajung să măsoare şi cinci metri în diametru, cu becuri alimentate de baterii şi cu decoruri ample şi foarte frumoase.

Indiferent de diferențele culturale sau geografice, Crăciunul rămâne un prilej de bucurie și mulțumire adusă lui Dumnezeu. Cu acest prilej, tradițiile vechi capătă viață și dau sens celei mai iubite sărbători ale lumii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tradiții și obiceiuri pentru românii care sărbătoresc Crăciunul IULIAN (7 ianuarie)

Pepe, despre tradițiile de Crăciun din familia sa. ”Magia sărbătorilor trebuie să rămână”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE ⁠Ion Cristoiu: „Descrierea celor mai importante personaje ale anului 2025 – Florența, Bolojan, Nicușor Dan”
13:00
⁠Ion Cristoiu: „Descrierea celor mai importante personaje ale anului 2025 – Florența, Bolojan, Nicușor Dan”
LOTO Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
12:57
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
INEDIT Imagini de Crăciun cu Donald Trump, când vorbește cu copiii: „Ce ai vrea să îți aducă moșul?”
12:45
Imagini de Crăciun cu Donald Trump, când vorbește cu copiii: „Ce ai vrea să îți aducă moșul?”
ACTUALITATE Drum blocat spre una dintre cele mai căutate stațiuni montane. Doar mașinile cu tracțiune 4X4 sunt lăsate să treacă
12:00
Drum blocat spre una dintre cele mai căutate stațiuni montane. Doar mașinile cu tracțiune 4X4 sunt lăsate să treacă
Mediafax
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad
Mediafax
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi cu ocazia Sărbătorilor
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Singur de Crăciun? Iată cum poți transforma liniștea într-un aliat pentru echilibrul emoțional
FLASH NEWS Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România
13:31
Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România
SĂRBĂTOARE Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”
13:16
Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”
VIDEO Ion Cristoiu: America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii
12:21
Ion Cristoiu: America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii
EXTERNE Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește: „A trebuit să ne riscăm viața”
12:02
Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește: „A trebuit să ne riscăm viața”
SPORT 2026 va fi „anul Nadia Comăneci”! Ce urare a transmis marea sportivă de Crăciun
11:49
2026 va fi „anul Nadia Comăneci”! Ce urare a transmis marea sportivă de Crăciun
DEZVĂLUIRI Operațiunea „Dragonul de mare”. Cum a rămas Rusia fără Ilyushin Il-38N, unicul avion antisubmarin de la Marea Neagră. „Era singurul care putea detecta drona subacvatică Sub Sea Baby”
11:35
Operațiunea „Dragonul de mare”. Cum a rămas Rusia fără Ilyushin Il-38N, unicul avion antisubmarin de la Marea Neagră. „Era singurul care putea detecta drona subacvatică Sub Sea Baby”

Cele mai noi