Anual, în prima sâmbătă din luna noiembrie, se sărbătoresc „Moșii de Toamnă. I se mai spune și „Sâmbătă Morților”. Anul acesta, sărbătoarea pică sâmbătă, 1 noiembrie, potrivit calendarului ortodox.
Fiind o sărbătoare dedicată celor dragi trecuți în neființă, în Viața de Apoi, credincioșii se roagă în această zi pentru sufletele părinților, bunicilor și strămoșilor. Tradițiile sunt transmise din generație în generație, respectate de sute de ani.
Potrivit România TV, Sâmbăta Morților este o zi consacrată pomenirii morților. Potrivit Noului Testament, Hristos a stat în mormânt în ziua de sâmbătă, cu o zi înainte de Învierea Sa. În folclor, se spun că a coborât în iad pentru a elibera patriarhii Vechiului Testament, de la Adam și Noe la Avraam, Isaac, Iacob, Iosif, Moise, Iosua, David și Solomon.
În această zi, se săvârșește Sfânta Liturghie în biserici, urmând să se facă parastasul, în care preotul pomenește numele celor adormiți aduse de credincioși pe pomelnice. Preoții binecuvântează coliva, colacul și vinul aduse în memoria morților. Lumânările sunt aprinse la mormintele celor decedați. Lumânarea aprinsă simbolizează lumina lui Hrisos care călăuzește sufletele.
Potrivit tradiției creștine, creștin-ortodocșii pregătesc și împart coliva. La noi, în spațiul răsăritean, coliva reprezintă un simbol al Învierii și al Vieții Veșnice. Coliva este preparată din grâu fiert, îndulcit, Conținutul este amestecat cu nucă, stafide, chiar și cu bomboane colorate (dar nu este recomandat să puneți bomboane M&M, fiind prea festive, ci drajeuri sau ornamente pentru prăjituri).
În tradiția creștină, pomenirea morților include pregătirea și împărțirea de colivă, simbol al învierii și al vieții veșnice. Coliva se prepară din grâu fiert, îndulcit și amestecat cu nucă sau stafide. Printr-un act de milostenie pentru cei vii și ca un gest de pomenire pentru sufletele celor adormiți, creștin-ortodocșii împart nu doar colivă, ci și colaci, pâine, vin, fructe de toamnă (mere, pere, nuci, struguri), precum și sarmale, tocănițe și plăcinte.
Mod de preparare:
În această zi, oamenii se împacă între ei, cer iertare celor pe care i-au supărat și trebuie să fie evitate certurile. Nu se dă cu mătura și nu se spală rufe, pentru a nu deranja sufletele răposaților, căci așa poți ridica praful în ochii răposaților.
Sursa Foto: Shutterstock
Autorul recomandă: Moșii de toamnă 2022. Ce nu e bine să faci de Sâmbăta Morților