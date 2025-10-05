Anual, în prima sâmbătă din luna noiembrie, se sărbătoresc „Moșii de Toamnă. I se mai spune și „Sâmbătă Morților”. Anul acesta, sărbătoarea pică sâmbătă, 1 noiembrie, potrivit calendarului ortodox.

Fiind o sărbătoare dedicată celor dragi trecuți în neființă, în Viața de Apoi, credincioșii se roagă în această zi pentru sufletele părinților, bunicilor și strămoșilor. Tradițiile sunt transmise din generație în generație, respectate de sute de ani.

„Sâmbăta morților”

Potrivit România TV, Sâmbăta Morților este o zi consacrată pomenirii morților. Potrivit Noului Testament, Hristos a stat în mormânt în ziua de sâmbătă, cu o zi înainte de Învierea Sa. În folclor, se spun că a coborât în iad pentru a elibera patriarhii Vechiului Testament, de la Adam și Noe la Avraam, Isaac, Iacob, Iosif, Moise, Iosua, David și Solomon.

În această zi, se săvârșește Sfânta Liturghie în biserici, urmând să se facă parastasul, în care preotul pomenește numele celor adormiți aduse de credincioși pe pomelnice. Preoții binecuvântează coliva, colacul și vinul aduse în memoria morților. Lumânările sunt aprinse la mormintele celor decedați. Lumânarea aprinsă simbolizează lumina lui Hrisos care călăuzește sufletele.

Tradiții: Ce se prepară și se împarte

Potrivit tradiției creștine, creștin-ortodocșii pregătesc și împart coliva. La noi, în spațiul răsăritean, coliva reprezintă un simbol al Învierii și al Vieții Veșnice. Coliva este preparată din grâu fiert, îndulcit, Conținutul este amestecat cu nucă, stafide, chiar și cu bomboane colorate (dar nu este recomandat să puneți bomboane M&M, fiind prea festive, ci drajeuri sau ornamente pentru prăjituri).

În tradiția creștină, pomenirea morților include pregătirea și împărțirea de colivă, simbol al învierii și al vieții veșnice. Coliva se prepară din grâu fiert, îndulcit și amestecat cu nucă sau stafide. Printr-un act de milostenie pentru cei vii și ca un gest de pomenire pentru sufletele celor adormiți, creștin-ortodocșii împart nu doar colivă, ci și colaci, pâine, vin, fructe de toamnă (mere, pere, nuci, struguri), precum și sarmale, tocănițe și plăcinte.

Coliva tradițională românească: Ingrediente

1 kg arpacaș

2 cești stafide

2 căni nucă rasă

2 cești miere

1 linguriță scorțișoară

Coaja de la o lămâie și o portocală

500 g zahăr

1 fiolă esență de vanilie

1 fiolă esență de rom

Pesmet sau biscuiți, cacao și bomboane colorate pentru decor

Mod de preparare:

Spală arpacașul de 9 ori și pune-l la fiert în apă până se înmoaie.

Înmoaie stafidele în apă cu rom. După ce grâul s-a fiert și s-a răcit, adaugă nuca, stafidele, mierea, zahărul și condimentele. Modelează coliva pe platou și decorează cu pesmet, cacao, bomboane și nuci.

Ce nu este indicat să faci de Sâmbătă Morților

În această zi, oamenii se împacă între ei, cer iertare celor pe care i-au supărat și trebuie să fie evitate certurile. Nu se dă cu mătura și nu se spală rufe, pentru a nu deranja sufletele răposaților, căci așa poți ridica praful în ochii răposaților.

Se împart daruri și hrană săracilor și celor nevoiași și se aprind lumânări la morminte, cel puțin două, pentru a încălzi sufletele celor trecuți în veșnicie; E indicat să fim îmbrăcați curat, iar femeile să aibă ceva pe cap; În fiecare pachet trebuie adăugat și câte un colac, un prosop și lumânările; Se spune că de Sâmbăta Morților nu trebuie să se circule noaptea, căci sufletele celor decedați colindă neîncetat; Cel mai periculos este să mergi în noaptea din ajun şi de Moși, când sufletele se întorc la morminte şi așteaptă să meargă la cer; Nu e bine să arunci gunoiul (ca să nu ajungă în mâncarea morților); Nu este bine să mergi la fântână și nici să treci printr-o răscruce de drumuri izolată. Se spune că pe acolo trec duhuri necurate și trebuie să te ferești de ele.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Moșii de toamnă 2022. Ce nu e bine să faci de Sâmbăta Morților