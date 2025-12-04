Prima pagină » Religie » Sărbătoare cu cruce neagă pe 5 decembrie, Sfântul Sava cel Sfințit

Sărbătoare cu cruce neagă pe 5 decembrie, Sfântul Sava cel Sfințit

04 dec. 2025, 14:15, Religie
Sfântul Sava cel Sfințit, 5 decembrie

Vineri, 5 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Sava cel Sfințit, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puțin familiarizați.

Sfântul Sava a trăit în vremea Împăratului Teodosie cel Mic (403-450). Conform crestinortodox.ro, era originar din Capadocia, iar părinţii lui se numeau Ioan şi Sofia. La vârsta de 18 ani ajunge la renumitul călugăr Eftimie, care îl trimite la Cuviosul Teoctist.

Acolo s-a desăvârşit şi apoi a făcut multe minuni. Din minunile sale amintim că prin rugăciunea lui a izvorât apă în locuri fără de apă. A fost trimis ca sol la Constantinopol, de patriarhii Ierusalimului.

După mulţi ani de nevoinţe şi nespuse bucurii duhovniceşti, Sfântul Cuvios Sava a avut o vedenie dumnezeiască: a cunoscut data trecerii sale la cele veşnice. Culcându-se în chilia sa, a chemat pe toţi părinţii şi fratii şi le-a dat sărutarea cea mai de pe urmă, punându-le egumen în locul pe Melit. Acestuia i-a poruncit să păzească fără vătămare toate aşezămintele mănăstirii date de dânsul. Apoi au trecut patru zile fără să guste ceva şi să vorbească cu cineva.

Astfel, sâmbătă seara, cerând Preacuratele Taine şi împărtăşindu-se, a zis cuvântul cel mai de pe urmă: „Doamne, în mâinile Tale îmi dau duhul meu„. Şi aşa s-a săvârşit în ziua de 5 decembrie 532.

Cuviosul Sava a murit la 94 de ani. În Secolul al XII-lea, trupul Sfântului Sava a fost luat de cruciaţi şi dus în Veneţia. Acesta a fost adus înapoi în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfinţit abia după înţelegerea dintre Papa Paul al VI-lea şi Patriarhul ortodox grec Atenagora, în cadrul vizitei papei în Ţara Sfântă, în 1965.

