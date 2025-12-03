S-au încheiat lucrările de consolidare și de restaurare a bisericii de lemn a Mănăstirii Pârvești, datând din anii 1816-1820. Unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din județul Vaslui, biserica de lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Pârvești din comuna Costești a fost readus la viață.
Astfel, au fost semnate documentele de recepție a lucrărilor din cadrul proiectului „Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, scrie monitoruldevaslui. Lucrările ample de consolidare și restaurare au fost finalizate, documentele de recepție a lucrărilor fiind semnate oficial vineri, 28 noiembrie.
Este o biserică unică în peisajul lăcașurilor de cult din lemn din regiune. Acest proiect a vizat conservarea unei capodopere a arhitecturii populare din Moldova. Biserica de lemn a Mănăstirii Pârvești a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din judeţul Vaslui datorită arhitecturii sale populare, remarcându-se prin sistemul de boltire şi prin echilibrul armonios al volumelor.
Mănăstirea Pârvești. Foto: Facebook
O restaurare de amploare, proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a asigurat consolidarea structurii de rezistență, restaurarea elementelor de arhitectură și reabilitarea turnului clopotniței.
Biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată între anii 1816-1820 pe locul unui locaș mai vechi, datând din 1666 și este unică prin îmbinarea elementelor de artă populară cu cele de tradiție bizantină.
Lucrările au fost demarate după ce obiectivul a fost inclus pe una dintre cele 12 rute culturale naționale finanțate prin PNRR, o recunoaștere a valorii sale. Odată cu finalizarea restaurării, biserica monument istoric este pregătită să devină un punct de atracție pentru pelerini și turiști, contribuind la circuitul turistic al județului Vaslui și la promovarea patrimoniului autentic românesc.
Ansamblul monahal cuprinde şi două corpuri de clădiri, se mai arată în prezentarea mănăstirii vasluiene.
