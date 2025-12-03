Prima pagină » Religie » S-a încheiat restaurarea unei biserici de lemn veche de 200 de ani, din Moldova. Vezi cum arată acum capodopera arhitecturii populare

S-a încheiat restaurarea unei biserici de lemn veche de 200 de ani, din Moldova. Vezi cum arată acum capodopera arhitecturii populare

03 dec. 2025, 12:51, Religie
S-a încheiat restaurarea unei biserici de lemn veche de 200 de ani, din Moldova. Vezi cum arată acum capodopera arhitecturii populare
Galerie Foto 5
Foto: Monitorul de Vaslui

S-au încheiat lucrările de consolidare și de restaurare a bisericii de lemn a Mănăstirii Pârvești, datând din anii 1816-1820. Unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din județul Vaslui, biserica de lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Pârvești din comuna Costești a fost readus la viață.

Astfel, au fost semnate documentele de recepție a lucrărilor din cadrul proiectului „Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, scrie monitoruldevaslui. Lucrările ample de consolidare și restaurare au fost finalizate, documentele de recepție a lucrărilor fiind semnate oficial vineri, 28 noiembrie.

O capodoperă a arhitecturii populare din Moldova, unică în regiune

Este o biserică unică în peisajul lăcașurilor de cult din lemn din regiune. Acest proiect a vizat conservarea unei capodopere a arhitecturii populare din Moldova. Biserica de lemn a Mănăstirii Pârvești a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din judeţul Vaslui datorită arhitecturii sale populare, remarcându-se prin sistemul de boltire şi prin echilibrul armonios al volumelor.

Mănăstirea Pârvești. Foto: Facebook

O restaurare de amploare, proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a asigurat consolidarea structurii de rezistență, restaurarea elementelor de arhitectură și reabilitarea turnului clopotniței.

Biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată între anii 1816-1820 pe locul unui locaș mai vechi, datând din 1666 și este unică prin îmbinarea elementelor de artă populară cu cele de tradiție bizantină.

Mănăstirea Pârvești. Foto: Facebook

Lucrările au fost demarate după ce obiectivul a fost inclus pe una dintre cele 12 rute culturale naționale finanțate prin PNRR, o recunoaștere a valorii sale. Odată cu finalizarea restaurării, biserica monument istoric este pregătită să devină un punct de atracție pentru pelerini și turiști, contribuind la circuitul turistic al județului Vaslui și la promovarea patrimoniului autentic românesc.

Istoria lăcașului datează din anul 1666

Mănăstirea ortodoxă de maici a fost inclusă pe noua listă a monumentelor istorice, realizată în anul 2004, alături de biserica de lemn şi de turnul-clopotniță. Inițial a fost un schit, ridicat în 1666 de către Apostol Talpeș, un vornic de poartă, Ioan şi Simion Popescu, nepoţii acestuia şi postelnicii de Bilăhoi, se scrie pe pagina de Facebook a mănăstirii.

Mănăstirea Pârvești. Foto: Facebook
La începutul secolului XIX, biserica a fost reclădită de unul dintre moştenitorii ctitorilor iniţiali, care a reuşit să facă din schitul mic de călugări unul foarte mare. În jurul anului 1820, aici, vieţuiau nu mai puţin de 80 de monahi. în aceeaşi perioadă, în jurul bisericii au fost construite câteva chilii şi anexe gospodăreşti.
În timpul regimului comunist, a fost transformată în biserică de mir. A fost reînfiinţată în anul 1993, când a fost transformată în mănăstire de măicuţe.

Turnul-clopotniță este o operă de artă din lemn

Turnul-clopotniță al Mănăstirii Pârvești. Foto: Facebook
Turnul-clopotniță al Mănăstirii Pârvești este şi el inclus pe lista monumentelor istorice. A fost ridicat atunci când a fost reclădită biserica actuală, la începutul secolului al XIX-lea. Este construit tot din lemn de stejar, ca și scara interioară. Decorul şi structura sa (formă pătrată, cu două niveluri şi cu acoperiş piramidal) îl fac un turn-clopotniță unic în Episcopia Huşilor. Are o arhitectură deosebită, fiind ridicat integral din bârne de stejar, încheiate în „cheotoare dreaptă”, pe soclu de piatră.

Ansamblul monahal cuprinde şi două corpuri de clădiri, se mai arată în prezentarea mănăstirii vasluiene.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Pelerinaj IMPRESIONANT de Ziua Crucii în centrul Capitalei. Credincioșii au stat ore la coadă să atingă lemnul Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos / Povestea neștiută a relicvei sfinte și cum a fost redescoperită din întâmplare. „Este cel mai mare fragment din lemnul Sfintei Cruci din România”

Teodora Axente, artista care combină misticismul Transilvaniei cu arta contemporană. Povestea ei a ajuns în publicațiile internaționale

Recomandarea video

Citește și

RELIGIE Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, pomenit la 3 decembrie în calendarul ortodox
12:40
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, pomenit la 3 decembrie în calendarul ortodox
CREDINȚĂ Ce semnificație are Sfântul Andrei, cel Întâi chemat al românilor. De ce este considerat apostolul Domnului ocrotitorul României
05:00, 30 Nov 2025
Ce semnificație are Sfântul Andrei, cel Întâi chemat al românilor. De ce este considerat apostolul Domnului ocrotitorul României
RELIGIE Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Vineri are loc slujba de CANONIZARE a Părintelui Arsenie Boca
09:53, 28 Nov 2025
Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Vineri are loc slujba de CANONIZARE a Părintelui Arsenie Boca
VIDEO EXCLUSIV Postul Crăciunului, văzut ca o croazieră în jurul lumii. Părintele Gabriel Cazacu de la Mănăstirea Cașin: Ne eliberăm de toxinele din hrana animală/Avem timp mai mult pentru sufletul nostru
06:00, 22 Nov 2025
Postul Crăciunului, văzut ca o croazieră în jurul lumii. Părintele Gabriel Cazacu de la Mănăstirea Cașin: Ne eliberăm de toxinele din hrana animală/Avem timp mai mult pentru sufletul nostru
RELIGIE Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din POSTUL Crăciunului. Când va fi dezlegare la pește, până pe 24 decembrie
15:52, 20 Nov 2025
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din POSTUL Crăciunului. Când va fi dezlegare la pește, până pe 24 decembrie
RELIGIE Calendar ortodox 19 noiembrie. Sfântul Proroc Avdie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
12:11, 18 Nov 2025
Calendar ortodox 19 noiembrie. Sfântul Proroc Avdie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Ce poți face pentru a încetini îmbătrânirea creierului? Nu este foarte complicat!
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu anunță locuitorii din Prahova și Dâmbovița că mai au de așteptat până vor avea apă: „Nu pot să dau explicații tehnice”
12:54
Diana Buzoianu anunță locuitorii din Prahova și Dâmbovița că mai au de așteptat până vor avea apă: „Nu pot să dau explicații tehnice”
ACTUALITATE Evaziune fiscală de proporții în Italia. Opt badante nu au declarat venituri de 500 de mii de euro
12:53
Evaziune fiscală de proporții în Italia. Opt badante nu au declarat venituri de 500 de mii de euro
MEDIU Criza apei din Prahova și Dâmbovița, un dezastru anunțat. Greșeli umane care au lăsat peste 100.000 de oameni fără apă și România fără energie
12:46
Criza apei din Prahova și Dâmbovița, un dezastru anunțat. Greșeli umane care au lăsat peste 100.000 de oameni fără apă și România fără energie
ULTIMA ORĂ În plină austeritate, pe final de an, Primăria Oradea alocă peste 1 milion de lei trustului Intact. „Orașul faptelor bune”, eveniment al radioului din trust, va fi găzduit tot în orașul lui Bolojan. Gândul a dezvăluit de curând că, în 6 ani de zile, Oradea a plătit Antenei tribut de peste 1 milion de euro, pentru imaginea lui Bolojan
12:43
În plină austeritate, pe final de an, Primăria Oradea alocă peste 1 milion de lei trustului Intact. „Orașul faptelor bune”, eveniment al radioului din trust, va fi găzduit tot în orașul lui Bolojan. Gândul a dezvăluit de curând că, în 6 ani de zile, Oradea a plătit Antenei tribut de peste 1 milion de euro, pentru imaginea lui Bolojan
ULTIMA ORĂ Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“
12:41
Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“
POLITICĂ Victor Ponta: Am semnat, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”!
12:37
Victor Ponta: Am semnat, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”!

Cele mai noi