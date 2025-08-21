Prima pagină » Sănătate » Cum să cureți căpșunile de PESTICIDE: Substanța recomandată de specialiști este mai eficientă decât apa

Cum să cureți căpșunile de PESTICIDE: Substanța recomandată de specialiști este mai eficientă decât apa

21 aug. 2025, 17:59, Sănătate
Cum să cureți căpșunile de PESTICIDE: Substanța recomandată de specialiști este mai eficientă decât apa

Nu există o persoană (în afară de cele alergice) care să nu fie încântată de căpșunile roșii, dulci, sclipitoare și zemoase. Aceste fructe sunt adorate pentru gustul dulce și textura zemoasă, fiind consumate  cu totul. În alte cazuri, sunt stoarse pentru prepararea înghețatei, cremei, a gemurilor și sucurilor.

Atenție: căpșunile nu sunt curate pe cât par! Medicii avertizează că aceste fructe trebuie să fie bine clătite. Sunt cele mai murdare fructe, pentru că acestea cresc la sol și conțin un nivel ridicat de pesticide. Se află în topul celor 12 fructe murdare. susține organizația americană Environmental Working Group.

Substanța inedită recomandată de specialiști pentru a curăța căpșunile

Specialiștii recomandă chiar folosirea unei substanțe neobișnuite, folosită deseori la gătit: „Pesticidele se prind de suprafața fragilă a fructului și sunt greu de îndepărtat prin spălarea obișnuită”, avertizează specialiștii, conform CMU.

Căpșunile trebuie să fie curățate cu bicarbonat de sodiu. Se iau câteva  linguri de bicarbonat și se amestecă într-un bol mare cu apă. Căpșunile sunt băgate în compoziție și se lasă pentru cinci minute.  Astfel, bicarbonatul de sodiu îndepărtează pesticidele, fiind o metodă mai eficientă decât o simplă clătire, susțin cercetătorii, potrivit SpyNews.

O altă metodă eficientă: clătirea căpșunilor sub jetul puternic de apă, dar frecarea fiecărui fruct cu mâna. Însă, această metodă nu elimină în totalitate pesticidele. Bicarbonatul de sodiu ajută semnificativ la reducerea riscului expunerii la substanțele chimice care pot fi toxice pentru organismul uman.

Ce este „elixirul căpșunilor”

Există o variantă și pentru cei care se grăbesc și nu au timp să facă tot procesul cu bicarbonatul de sodiu. Astfel, aceștia ar putea clăti căpșunile sub jetul puternic de apă, în timp ce le freacă cu mâna.

Însă, această metodă nu elimină pesticidele de tot. Specialiștii susțin că respectarea acestor metode nu doar că ajută la reducerea riscului expunerii la substanțe chimice, ci ajută și la consumul de fructe în siguranță.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: SECRETUL fermierilor spanioli pentru a obține căpșuni mari și gustoase. Ce trebuie să adaugi în sol pentru a avea o recoltă bogată

Citește și

SĂNĂTATE Alexandru Rogobete prezintă noile modificări din proiectul de Ordonanță: A fi manager într-un spital nu este un bonus, ci o mare responsabilitate
21:27
Alexandru Rogobete prezintă noile modificări din proiectul de Ordonanță: A fi manager într-un spital nu este un bonus, ci o mare responsabilitate
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete, discuții cu SANITAS pe ”pachetul II de reformă”
18:30
Alexandru Rogobete, discuții cu SANITAS pe ”pachetul II de reformă”
SĂNĂTATE Bacterie periculoasă pentru organismul uman, depistată în apele Mării Negre. Medicii recomandă metode de precauție
00:00, 20 Aug 2025
Bacterie periculoasă pentru organismul uman, depistată în apele Mării Negre. Medicii recomandă metode de precauție
SĂNĂTATE BOMBELE de la raft: Ce conțin băuturile răcoritoare și ce efecte pot avea asupra sănătății noastre
20:22, 19 Aug 2025
BOMBELE de la raft: Ce conțin băuturile răcoritoare și ce efecte pot avea asupra sănătății noastre
SĂNĂTATE Pisicile suferă de DEMENȚĂ la fel ca oamenii. Descoperirea ar putea oferi speranțe pentru tratamente noi împotriva bolii Alzheimer
10:32, 18 Aug 2025
Pisicile suferă de DEMENȚĂ la fel ca oamenii. Descoperirea ar putea oferi speranțe pentru tratamente noi împotriva bolii Alzheimer
SĂNĂTATE Secretul longevității mediteraneene: dieta CRETANĂ. Care sunt beneficiile și ce alimente recomandă specialiștii
14:42, 17 Aug 2025
Secretul longevității mediteraneene: dieta CRETANĂ. Care sunt beneficiile și ce alimente recomandă specialiștii
Mediafax
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ministrul Transporturilor anunță noi tarife rutiere. De când vom plăti mai mult pentru rovinieta
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
ANAF pune tunurile pe nunți, botezuri și alte evenimente. Ce trebuie să facă românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Evz.ro
AUSRF despre ordonanța ASF pe pilonul II: Este inacceptabil
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
DESTINAȚII Orașul german care ar putea deveni destinația de TOP a verii: Alternativa ideală la Paris, Veneția și Barcelona, afectate de caniculă și aglomerație
18:55
Orașul german care ar putea deveni destinația de TOP a verii: Alternativa ideală la Paris, Veneția și Barcelona, afectate de caniculă și aglomerație
LOTO NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
18:50
NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
ECONOMIE Patronii din HORECA, în vizorul ANAF. Clienții care nu primesc bon fiscal, consumă gratis
18:30
Patronii din HORECA, în vizorul ANAF. Clienții care nu primesc bon fiscal, consumă gratis
ECONOMIE Compania-mamă E.On Germania, reacție OFICIALĂ după ce Guvernul a avizat negativ vânzarea către ungurii de la MVM: „Așteptăm motivele”
18:09
Compania-mamă E.On Germania, reacție OFICIALĂ după ce Guvernul a avizat negativ vânzarea către ungurii de la MVM: „Așteptăm motivele”
POLITICĂ Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan că ascunde înființarea unui nou pilon de PENSII
18:07
Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan că ascunde înființarea unui nou pilon de PENSII
HOROSCOP Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor
18:06
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor