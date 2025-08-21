Nu există o persoană (în afară de cele alergice) care să nu fie încântată de căpșunile roșii, dulci, sclipitoare și zemoase. Aceste fructe sunt adorate pentru gustul dulce și textura zemoasă, fiind consumate cu totul. În alte cazuri, sunt stoarse pentru prepararea înghețatei, cremei, a gemurilor și sucurilor.

Atenție: căpșunile nu sunt curate pe cât par! Medicii avertizează că aceste fructe trebuie să fie bine clătite. Sunt cele mai murdare fructe, pentru că acestea cresc la sol și conțin un nivel ridicat de pesticide. Se află în topul celor 12 fructe murdare. susține organizația americană Environmental Working Group.

Substanța inedită recomandată de specialiști pentru a curăța căpșunile

Specialiștii recomandă chiar folosirea unei substanțe neobișnuite, folosită deseori la gătit: „Pesticidele se prind de suprafața fragilă a fructului și sunt greu de îndepărtat prin spălarea obișnuită”, avertizează specialiștii, conform CMU.

Căpșunile trebuie să fie curățate cu bicarbonat de sodiu. Se iau câteva linguri de bicarbonat și se amestecă într-un bol mare cu apă. Căpșunile sunt băgate în compoziție și se lasă pentru cinci minute. Astfel, bicarbonatul de sodiu îndepărtează pesticidele, fiind o metodă mai eficientă decât o simplă clătire, susțin cercetătorii, potrivit SpyNews.

O altă metodă eficientă: clătirea căpșunilor sub jetul puternic de apă, dar frecarea fiecărui fruct cu mâna. Însă, această metodă nu elimină în totalitate pesticidele. Bicarbonatul de sodiu ajută semnificativ la reducerea riscului expunerii la substanțele chimice care pot fi toxice pentru organismul uman.

Ce este „elixirul căpșunilor”

Există o variantă și pentru cei care se grăbesc și nu au timp să facă tot procesul cu bicarbonatul de sodiu. Astfel, aceștia ar putea clăti căpșunile sub jetul puternic de apă, în timp ce le freacă cu mâna.

Însă, această metodă nu elimină pesticidele de tot. Specialiștii susțin că respectarea acestor metode nu doar că ajută la reducerea riscului expunerii la substanțe chimice, ci ajută și la consumul de fructe în siguranță.

Sursa Foto: Envato

