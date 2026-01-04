Prima pagină » Actualitate » Cât de periculoase sunt microplasticele, de fapt, și cum ne putem feri de ele

Cât de periculoase sunt microplasticele, de fapt, și cum ne putem feri de ele

04 ian. 2026, 13:56, Actualitate
Cât de periculoase sunt microplasticele, de fapt, și cum ne putem feri de ele
Cât de periculoase sunt microplasticele, de fapt

Pentru oamenii de știință, anul 2025 a marcat un punct de cotitură în înțelegerea microplasticelor. Deși aceste particule minuscule de plastic sunt studiate de zeci de ani, abia recent cercetătorii au început să înțeleagă amploarea fenomenului și impactul direct asupra sănătății.

Microplasticele nu mai sunt doar o problemă de mediu, este concluzia pe care o trag cercetătorii.

Atenție, microplasticele ajuns și rămân în creier!

Se regăsesc în alimente, în apă și, potrivit unor studii recente, chiar în organe vitale. De altfel, Washington Post a publicat principalele concluzii ale cercetărilor apărute în 2025, iar rezultatele sunt îngrijorătoare – au fost descoperit microplastice în testicule, ficat, rinichi, placentă și chiar în primele scaune ale nou-născuților.

Mai nou, microplasticele au devenit obiectul unor cercetări aprofundate asupra creierului uman.

O echipă de la Universitatea din New Mexico a analizat probe de creier prelevate de la persoane decedate pentru a verifica dacă aceste particule pot traversa bariera hematoencefalică. Concluzia lor: microplasticele nu doar că pătrund în creier, ci se acumulează acolo în timp.

Ca element nou, probele provenite de la persoane decedate în 2024 conțineau cantități semnificativ mai mari de microplastice decât studiate în 2016 sau în anii ’90.

Reultatele studiului indică faptul că microplasticele ar putea reprezenta aproximativ 0,5% din greutatea creierului uman, echivalentul a circa șapte grame; vorbim, practic, de greutatea unei linguri de plastic.

Există, totuși, și experți care spun că anumite structuri grase ale creierului pot fi confundate cu microplasticele, de aceea descoperirile americanilor trebuie interpretate cu prudență.

Legătura dintre microplastice și Alzheimer

Chiar dacă oamenii de știință sunt abia la început cu studiul microplasticelor, ei au început să facă legături cu diferite afecțiuni grave.

Cercetătorii de la Universitatea Rhode Island au arătat că șoarecii cu predispoziție genetică pentru Alzheimer, expuși la particule fine de polistiren, au dezvoltat probleme de memorie similare stadiilor timpurii ale bolii. Pe când animalele care nu au fost expuse la microplastice nu au prezentat aceleași simptome.

În acest studiu, pacienții diagnosticați cu demență aveau de trei până la cinci ori mai multe microplastice în creier decât cei fără această afecțiune.

Există și indicii privind o legătură între microplastice și bolile cardiovasculare. Un studiu italian din 2024 a constatat că persoanele cu microplastice într-o arteră-cheie erau mai predispuse să sufere un atac de cord, un accident vascular cerebral sau să moară în următorii trei ani.

Unde se găsesc microplasticele în alimentație

Microplasticele au fost descoperite într-o gamă largă de alimente și băuturi. Analize recente au detectat aceste particule în cafea, ceai, apă îmbuteliată, sucuri și băuturi energizante, în fructe, legume, carne, pește și alimente ultraprocesate.

Căldura este unul dintre principalii factori de risc. De exemplu, recipientele din plastic pot elibera mai multe particule atunci când intră în contact cu lichide fierbinți sau când sunt încălzite în cuptorul cu microunde. De asemenea, alimentele ultraprocesate conțin concentrații mai mari de microplastice, din cauza etapelor multiple de procesare și ambalare.

„Dacă 2025 ne-a învățat ceva este că avem nevoie de date precise, metode analitice standardizate și cercetări de înaltă calitate pentru a fundamenta luarea deciziilor”, a declarat Kimberly Wise White, vicepreședinte pentru afaceri științifice și de reglementare la American Chemistry Council, un grup de lobby al companiilor chimice.

Lumea a produs 450 de milioane de tone de plastic în 2025, iar acest număr este de așteptat să crească.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

O româncă revoluționează siguranța alimentară. Invenția care izolează microplasticele din lactate a fost premiată de cinci ori. „În acest moment, nu există o altă metodă”

Un actor care a apelat la o metodă neobișnuită pentru a-și curăța SÂNGELE de microplastice atrage atenția privind impactul poluării asupra sănătății

Sfârșitul poluării oceanelor cu PLASTIC? Cercetătorii japonezi au inventat un plastic care se DIZOLVĂ în apa de mare

15 alimente considerate „sănătoase”, dar care prezintă riscuri reale pentru sănătate. Ingredientul care conține microplastice

Cele mai periculoase USTENSILE din bucătăria ta. Îți pot afecta starea de sănătate și pot declanșa dezechilibre hormonale majore

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Adrian Năstase explică Operațiunea Maduro: Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”atunci când este vorba de interese
13:56
Adrian Năstase explică Operațiunea Maduro: Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”atunci când este vorba de interese
GALERIE FOTO Scriitorul Radu Paraschivescu, autoironie după ce internetul l-a comparat cu Maduro: „După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu”
13:51
Scriitorul Radu Paraschivescu, autoironie după ce internetul l-a comparat cu Maduro: „După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu”
CINEMA Leonardo DiCaprio avertizează, după lansarea noului său film pe platformele de streaming, că sălile de cinema ar putea ajunge relicve ale trecutului
13:28
Leonardo DiCaprio avertizează, după lansarea noului său film pe platformele de streaming, că sălile de cinema ar putea ajunge relicve ale trecutului
ULTIMA ORĂ Distribuţie Energie Electrică anunţă când va reporni alimentarea cu energie electrică în judeţele afectate de vânt şi zăpadă
13:08
Distribuţie Energie Electrică anunţă când va reporni alimentarea cu energie electrică în judeţele afectate de vânt şi zăpadă
LOTO Loto 6/49 duminică 4 ianuarie 2026. Care sunt numerele câştigătoare de azi
13:00
Loto 6/49 duminică 4 ianuarie 2026. Care sunt numerele câştigătoare de azi
SPORT Alimentul la care Gică Hagi a renunțat complet. Nu îl mai consumă de 5 ani și a convins un coleg din Generația de Aur să facă același lucru
12:59
Alimentul la care Gică Hagi a renunțat complet. Nu îl mai consumă de 5 ani și a convins un coleg din Generația de Aur să facă același lucru
Mediafax
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Mediafax
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Bârfa pare inofensivă, dar psihologii avertizează: vorbitul negativ despre alții crește stresul și afectează relațiile
HOROSCOP Zodia triplu-binecuvântată de Soare la început de 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
13:55
Zodia triplu-binecuvântată de Soare la început de 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
CONTROVERSĂ Prima noapte a lui Maduro într-o închisoare din New York. Care sunt condițiile din centrul care i-a găzduit pe El Chapo, Ghislaine Maxwell și P.Diddy
13:55
Prima noapte a lui Maduro într-o închisoare din New York. Care sunt condițiile din centrul care i-a găzduit pe El Chapo, Ghislaine Maxwell și P.Diddy
CONTROVERSĂ Patrick Andre de Hillerin: ”Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor”
12:49
Patrick Andre de Hillerin: ”Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor”
ULTIMA ORĂ Preşedintele României transmite un mesaj de condoleanţe familiei tânărului mort în Elveţia: „Am sperat până în ultima clipă”
12:34
Preşedintele României transmite un mesaj de condoleanţe familiei tânărului mort în Elveţia: „Am sperat până în ultima clipă”
TRADIȚIE Pe ce dată trebuie despodobit bradul de Crăciun, de fapt, pentru a avea noroc tot anul. Puțini români știu acest lucru
12:25
Pe ce dată trebuie despodobit bradul de Crăciun, de fapt, pentru a avea noroc tot anul. Puțini români știu acest lucru
Gândul de Vreme Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul
12:14
Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul

Cele mai noi