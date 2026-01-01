Prima pagină » Sănătate » Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace

Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace

01 ian. 2026, 13:06

01 ian. 2026, 13:06, Sănătate
Anul 2025 a fost cel mai bun pentru activitatea de transplant din 2016 încoace şi a adus o creştere importantă a numărului de donatori, potrivit Agenţiei Naţionale de Transplant.

Agenţia Naţională de Transplant a anunţat, joi, că anul 2025 s-a încheiat cu 92 de donatori la nivel naţional, acesta fiind cel mai bun rezultat obţinut din 2016 până în prezent. Ultima prelevare de organe din acest an a avut loc miercuri, 31 decembrie.

Pe 31 decembrie a avut loc ultima prelevare din anul 2025, un an care se încheie cu un rezultat remarcabil: 91 de donatori la nivel naţional. A fost cel mai bun an din 2016 încoace, marcând o creştere importantă a numărului de donatori”, au transmis, joi, reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Transplant, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Reprezentanţii instituţiei îşi exprimă speranţa ca acest trend crescător să continue şi în 2026, în beneficiul tuturor pacienţilor care aşteaptă o nouă şansă la viaţă”.

Ultima prelevare din 2025 a avut loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare

Potrivit Agenţiei Naţionale de Transplant, miercuri a avut loc o prelevare de organe şi ţesuturi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, de la o donatoare aflată în moarte cerebrală.

În urma acesteia s-au realizat un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni şi două transplanturi de cornee la Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucureşti (#SCUOB)”, a mai transmis sursa citată.

