04 ian. 2026, 23:03, Sănătate
Ministrul Sănătății spune că tarifarea gărzilor funcționează după un model învechit și vrea să schimbe sistemul „la 180 de grade”

Ministrul Sănătătății, Alexandru Rogobete, spune că sunt mai multe probleme în ceea ce privește gărzile pe care medicii le fac în spitatele din România. Acesta susține că strategia gărzilor trebuie schimbată, astfel încât fiecare medic să fie plătit în funcție de cât muncește. 

Alexandru Rogobete spune că tarifarea gărzilor nu mai poate să funcționeze după un model gândit în urmă cu 15 ani și crede că acest sistem audce inechitate. Ministrul Sănătății crede că principala problemă este că tarifele pentru gărzi se calculează procentual raportat la veniturile medicilor din 2017, deși munca este prestată în 2026. De asemenea, Rogobete critică faptul că sistemul nu ține cont de nivelul spitalului.

„Dacă este să privim la nivel naţional, tarifarea gărzilor a fost gândită la un moment dat, acum 15 ani, după un model care este evident că nu mai funcţionează şi el aduce o mare inechitate şi vă dau câteva exemple. Vă dau câteva exemple de inechitâţi ca să înţelegeţi de ce trebuie schimbată cu totul, la 180 de grade, strategia gărzilor. În primul rând, prima inechitate şi cea mai importantă este că ele se plătesc procentual la venitul calculat din anul 2017, deşi garda se realizează în anul 2026. Este prima inechitate. A doua este că ele sunt plătite la fel, indiferent de rangul spitalului”, a declarat Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătății crede că nu este echitabil ca medicii care lucrează în spitalele de urgență din orașele mari, unde cazurile sunt mai dese și mai complexe, să primească aceleași sume de bani ca medicii din spitalele mai mici, unde e posibil să nu aibă niciun pacient într-o gardă.

„Nu mi se pare echitabil, nu mi se pare normal ca o gardă să fie plătită la fel într-un spital – la Spitalul de Urgenţă din Bucureşti, de exemplu- unde poate un medic vede noaptea 30-40 de pacienţi cu o gardă la un spital orăşenesc, unde de cele mai multe ori nu vede niciun pacient.”

Rogobete: „Îmi doresc să clasificăm gărzile pe categorii”

Oficialul propune și o reorganizare a gărzilor pe categorii, după modelul european. În acest fel, gărzile ar urma să fie împărțite în gărzi la domiciliu, gărzi de monitorizare și gărzi de urgență și plătite în funcție de dificultate. De asemenea, ministrul susține că plata pentru gărzi ar trebui să fie fixă, nu pe baza unui procent din venit.

„În primul rând, îmi doresc să clasificăm gărzile pe categorii. Gardă la domiciliu, pentru că se practică în toată Europa, gardă de monitorizare şi gardă de urgenţă. Garda de monitorizare înseamnă că medicul îngrijeşte doar pacienţii internaţi în secţia de care răspunde, iar garda de urgenţă înseamănă că medicul interacţionează şi cu urgenţele din afara unităţii sanitare. Sigur, plătite diferit. O altă discuţie ar fi ca plata a gărzilor să se facă pe tarif fix, adică nu pe tarif procentual dintr-un venit, iar acest tarif fix să fie calculat în funcţie de rangul spitalului, în funcţie de specialitate şi în funcţie de alţi indicatori şi de performanţă, cum ar veni, număr de pacienţi, de ce nu, complexitatea cazurilor şi aşa mai departe”, a precizat ministrul.

Ministrul Alexandru Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa: „Peste 70% dintre medici au scutire de gardă”

Românii nu vor mai avea prima zi de concediu medical plătită. Guvernul a luat decizia în ultima ședință din acest an

