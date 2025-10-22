Prima pagină » Sănătate » E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video

E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video

22 oct. 2025, 13:46, Sănătate
E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video

Președintele României a promulgat miercuri o lege în domeniul sănătății, inițiată de USR, prin care toate secțiile ATI din țară sunt obligate să monteze sisteme de supraveghere video. De asemenea, în fiecare salon destinat internării pacienților (public sau privat) vor trebui introduse butoane de panică.

„Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și pentru personalul medical.

În toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau a unor situații de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienții imobilizați sau cu autonomie redusă.

Prin această lege, va deveni obligatorie și instalarea unor sisteme de supraveghere video în secțiile ATI, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate pacienților cardiaci critici. Scopul este asigurarea respectării protocoalelor și procedurilor medicale, pentru ca pacienții să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale.

În același timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranță personalului medical, prin descurajarea potențialelor agresiuni din spitale”, spune Nicușor Dan.

Foto: Facebook/ Nicușor Dan

Citește și

SĂNĂTATE Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul
22:13
Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul
GALERIE FOTO Ministrul Sănătății anunță PROGRESE în construcția Spitalului Regional de Urgență Craiova
18:57
Ministrul Sănătății anunță PROGRESE în construcția Spitalului Regional de Urgență Craiova
CONTROVERSĂ După ce a isterizat Europa în pandemie cu măști, „distanțare socială” și sterilizanți, UE se gândește să interzică dezinfectantul de mâini
16:49
După ce a isterizat Europa în pandemie cu măști, „distanțare socială” și sterilizanți, UE se gândește să interzică dezinfectantul de mâini
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
22:49, 20 Oct 2025
Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
SĂNĂTATE Rogobete a discutat cu vicepreşedintele Băncii Mondiale despre necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi în Capitală
18:14, 18 Oct 2025
Rogobete a discutat cu vicepreşedintele Băncii Mondiale despre necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi în Capitală
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași
15:32, 18 Oct 2025
Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră
Digi24
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Spectacole anulate
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Teatrul românesc este în doliu! A murit unul dintre cei mai mari scenografi români
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Evz.ro
Filmul românesc care apare în cinematografe de Halloween. Este filmat cu telefonul
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
DEZVĂLUIREA care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată! David Pușcaș: "De ce nu recunoști? Se vede că ești îndrăgostit de mine. Ești obsedat!". Cine e persoana vizată de fiul adoptiv al Luminiței Anghel: "Vreau să spun public că..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Megastructuri de vânătoare recent descoperite sugerează că societățile dinaintea Epocii Bronzului erau mai sofisticate decât se credea anterior
POLITICĂ Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Imagini din avion
14:58
Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Imagini din avion
EXTERNE Ce strategie a aplicat o familie cu cinci copii atunci când vor să facă economii: „Săptămâni fără cheltuieli”
14:50
Ce strategie a aplicat o familie cu cinci copii atunci când vor să facă economii: „Săptămâni fără cheltuieli”
DEZVĂLUIRI Dezvăluire: Liberalii l-ar fi trimis pe agentul fake SRI ca să supravegheze din Marea Britanie alegerile prezidențiale din România din 2019
14:47
Dezvăluire: Liberalii l-ar fi trimis pe agentul fake SRI ca să supravegheze din Marea Britanie alegerile prezidențiale din România din 2019
EXTERNE Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut
14:37
Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut
NEWS ALERT Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
14:36
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
EXTERNE Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
14:27
Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
EXTERNE Ce pericol mortal se ascunde în spatele unor imagini virale de pe o plajă. „Pare zăpadă, dar miroase chimic”
Ce pericol mortal se ascunde în spatele unor imagini virale de pe o plajă. „Pare zăpadă, dar miroase chimic”
EXCLUSIV Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare”
Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare”
EXTERNE Ungaria continuă pregătirile pentru întâlnirea dintre Putin și Trump. Decizia CPI privind arestarea liderului rus nu va fi pusă în aplicare
Ungaria continuă pregătirile pentru întâlnirea dintre Putin și Trump. Decizia CPI privind arestarea liderului rus nu va fi pusă în aplicare