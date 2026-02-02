Prima pagină » Sănătate » Somnul deficitar crește puternic riscul de infarct și AVC. Ce pot face „păsările de noapte” pentru a-și proteja inima

Somnul deficitar crește puternic riscul de infarct și AVC. Ce pot face „păsările de noapte” pentru a-și proteja inima

Mihai Tănase
02 feb. 2026, 08:34, Sănătate
Somnul deficitar crește puternic riscul de infarct și AVC. Ce pot face „păsările de noapte” pentru a-și proteja inima
Foto: Freepik

Persoanele care se culcă târziu au un risc semnificativ mai mare de boli cardiovasculare, potrivit unui nou studiu. Specialiștii explică de ce apare acest risc și ce pot face cei afectați pentru a-și proteja inima.

Persoanele care preferă să stea treze până târziu ar trebui să acorde o atenție sporită sănătății inimii. Un nou studiu arată că așa-numitele „păsări de noapte” prezintă un risc mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare, însă cercetătorii spun că acest pericol poate fi redus prin schimbări simple ale stilului de viață, scrie CNN.

Cercetarea, publicată în Journal of the American Heart Association, a analizat datele a peste 322.000 de adulți din Marea Britanie. Participanții au fost rugați să își indice cronotipul – dimineață, intermediar sau seară, iar starea lor de sănătate cardiovasculară a fost evaluată pe baza mai multor indicatori medicali.

Rezultatele arată că adulții de vârstă mijlocie și înaintată care sunt activi seara, în special femeile, au o sănătate cardiovasculară mai slabă comparativ cu persoanele fără o preferință clară pentru un anumit moment al zilei.

Mai mult, „păsările de noapte” au fost cu aproximativ 79% mai predispuse să prezinte o sănătate cardiovasculară deficitară și un risc crescut de infarct sau accident vascular cerebral.

Specialiștii explică această legătură printr-o combinație de obiceiuri mai puțin sănătoase și un dezechilibru între ceasul biologic intern și programul impus de viața de zi cu zi. Mesele neregulate, somnul de slabă calitate, fumatul și lipsa activității fizice sunt mai frecvente în rândul persoanelor active noaptea.

În schimb, persoanele matinale au prezentat un risc cu aproximativ 5% mai mic de probleme cardiovasculare, ceea ce sugerează că alinierea mai bună între ritmul biologic și programul zilnic poate avea efecte benefice asupra inimii.

Ce pot face „păsările de noapte” pentru a-și proteja inima

Vestea bună este că bolile de inimă nu sunt inevitabile pentru cei care se culcă târziu. Experții recomandă câteva măsuri-cheie pentru reducerea riscului cardiovascular: un somn suficient și regulat, expunerea la lumină naturală dimineața, activitate fizică constantă, renunțarea la fumat și monitorizarea atentă a tensiunii arteriale, colesterolului și glicemiei.

„Concentrați-vă pe elementele de bază ale unui stil de viață sănătos, acestea pot face o diferență majoră pentru sănătatea inimii, indiferent de cronotip”, spun autorii studiului.

