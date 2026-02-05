Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Alexandru Rogobete a anunțat că măsura privind concediile medicale și neplata primei zile va fi nuanțată și adaptată pentru a proteja pacienții vulnerabili.

Ministrul Sănătății a transmis că a avut o întâlnire cu asociațiile de pacienți și au fost analizate situațiile sensibile: ”Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind concediile medicale și neplata primei zile de concediu medical trebuie nuanțată și aplicată corect, nu generalizată și nedreaptă.

Ministrul Sănătății a făcut câteva precizări în scandalul concediului medical

Am avut o întâlnire consistentă cu asociațiile de pacienți, în care am analizat toate nuanțele și criteriile tehnice. Există situații clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni — vorbim despre pacienți oncologici, pacienți cu boli rare, pacienți cronici și alte categorii care depind real de acest sprijin medical”, a scris Ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook. De asemenea, Rogobete a declarat că vor fi introduse excepții explicite pentru categoriile vulnerabile, făcute direct de Ministerul Sănătății: ”Ca să fiu foarte clar: în această măsură vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente. Aceste corecții vor fi făcute direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejați.Rolul meu, ca ministru al sănătății, este să apăr pacienții, personalul medical și funcționarea corectă a sistemului”.