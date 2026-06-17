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S-a înfometat timp de șase zile, iar în a șaptea zi s-a îndopat regește. Ce a pățit femeia de 25 de ani

S-a înfometat timp de șase zile, iar în a șaptea zi s-a îndopat regește. Ce a pățit femeia de 25 de ani
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S-a înfometat timp de șase zile, iar în a șaptea zi s-a îndopat regește. Ce a pățit femeia de 25 de ani.

S-a înfometat timp de șase zile

O femeie în vârstă de 25 de ani a fost diagnosticată cu pancreatită acută, după ce a urmat o dietă extremă, scrie odditycentral.com.

Tânăra a mâncat ca o „furnicuță” timp de șase zile, iar în a șaptea zi s-a îndopat regește.

Studiile au arătat că fasting-ul și restricțiile de la calorii au un efect pozitiv asupra sănătății, în general, dar există și cazuri extreme, în care lucrurile degenerează într-o zonă „neagră”.

De exemplu, o tânără din Hangzhou, provincia chineză Zhejiang, s-a ales cu o pancreatită acută, după ce s-a abținut șase zile de la calorii, iar în a șaptea zi s-a îndopat cu mâncăruri grase și dulciuri.

Ce a pățit tânăra „Qingqing”

„Qingquing” cântărea 55 de kilograme și avea o înălțime de 1,55 metri, dar a decis să scape de excesul de greutate printr-o dietă extremă.

Șase zile de abstinență alimentară, urmate de o a șaptea zi, în care se mănâncă pe rupte, un veritabil „cheating day”.

În zilele săptămânii, Qingqing și-a restricționat consumul la 800 de calorii.

Chinezoaica a mâncat doar legume fierte, piept de pui, fructe, dar duminica s-a îndopat cu dulciuri, pui prăjit, tăiței și ceai cu lapte.

A pierdut 7,5 kg într-o singură lună, dar, după ce a mâncat prea mult duminica, a simțit un mare disconfort intestinal.

A început să vomite și a ajuns la spital, unde a fost diagnosticată cu pancreatită acută.

Pancreasul, greu încercat de dieta extremă

Se pare că zilele în care „Qingquing” a urmat dieta extremă au pus presiune asupra pancreasului, care a intrat într-o stare de „standby”.

Duminica, în ziua „destrăbălării culinare”, cu mâncăruri grase și dulciuri, pancreasul a fost „forțat” și femeii i s-a făcut rău, diagnosticul fiind cel de pancreatită acută.

Potrivit specialiștilor Sanador, pancreatita acută este o inflamație bruscă și severă a pancreasului, care apare atunci când enzimele digestive încep să autodigere glanda. Aceasta reprezintă o urgență medicală majoră ce necesită spitalizare imediată.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

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