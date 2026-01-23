Prima pagină » Actualitate » Cum își păstrează silueta Amna. ”Vreau să mă mențin la 49 de kilograme”

Cum își păstrează silueta Amna. "Vreau să mă mențin la 49 de kilograme"

23 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Cum își păstrează silueta Amna. ”Vreau să mă mențin la 49 de kilograme”
Cântăreața Amna, în vârstă de 41 de ani, a explicat cum face pentru a-și păstra silueta. ”Vreau să mă mențin la 49 de kilograme”, a spus artista.

Amna arată foarte bine grație faptului că este foarte atentă la alimentație, dar face și sport.

Artista a mărturisit, pentru click.ro, că își dorește să se mențină la 49 de kilograme.

Cum își păstrează silueta Amna. ”Am revenit la fasting și mi-am și revenit cu dieta”

”Vreau să mă mențin la 49 de kilograme. Încerc să mănânc și să nu-mi lipsească niciodată din meniul meu: proteină, fructe, legume, carne de vită, cartofi dulci, salată de varză roșie, avocado, ouă fierte”, a spus Amna pentru sursa mai sus-menționată.

”Eu merg des la pilates, mi-am făcut abonament și la sală unde fac cardio de 3 ori pe săptămână și alternez cu box și pilates. Am revenit la fasting din luna ianuarie pentru că în decembrie nu am avut timp să țin regim așa cum trebuie pentru că pierdeam foarte multe nopți așa că am revenit la fasting și mi-am și revenit cu dieta”, a adăugat artista.

Amna a fost căsătorită și are un copil

Amna, pe numele său real Cristina Andreea Frunzăreanu, a divorțat de tatăl fiului său după nouă ani de căsnicie.

În anul 2019, la finalul lunii iulie, solista a anunțat pe Facebook că s-a despărțit de Cristi Mușat.

