O dronă de dimensiunile unui rucsac, arma secretă a americanilor

10 oct. 2025, 16:17, Securitate
Militarii pot să spună „adio” echipamentelor grele. O companie americană a demonstrat că o drona de dimensiunile unui rucsac, echipat cu laser, poate ghida munițiile unui F‑35 — reducând expunerea trupelor și riscul pentru aeronave costisitoare. 

Pentagonul implementează drona

Performance Drone Works a reușit să implementeze modelul în echipamentele militarilor americani. C100 poate marca ţinte pentru avioane de vânătoare, o sarcină care, până acum, era îndeplinită fie de militari, fie de aeronave foarte scumpe.

„Anterior, soldatul depindea de Forţele Aeriene — de un F‑35 sau F‑15 — sau de drone mult mai mari, precum MQ‑9 Reaper, pentru aceeaşi operaţiune”, spune Raymond DePouli, director la Performance Drone Works. În multe cazuri, misiunea cerea ca trupele de la sol să iasă din poziţii strategice şi să execute marcarea cu laser.

Avantaj practic

C100 încape în rucsac și poate fi pus în funcțiune în mai puțin de cinci minute. Spre deosebire de un militar expus, dronei i se poate ordona să opereze din poziții ascunse, la distanță, reducând considerabil expunerea și riscul pentru oameni.

Avantaj financiar

Unul dintre argumentele forte ale companiei este costul. C100 împreună cu sistemul de marcare laser ar costa, potrivit PDW, între 400.000 şi 500.000 de dolari — mult sub preţul unui aparat de manevră pilotat. Un AH‑64 Apache, de exemplu, valorează de regulă cel puţin 30 de milioane de dolari.

„Din punct de vedere al costului, poţi avea 70 de C100 cu LTD‑uri la preţul unui singur Apache”, subliniază DePouli.

PDW a primit deja contracte de la Armata SUA. Cel mai recent este în valoare de 20,9 milioane de dolari pentru livrarea de drone C100 şi payload‑uri multi‑misiune. Anul anterior a anunţat un contract de peste 15,3 milioane de dolari.

„Dronele nu vor înlocui activele precum aeronavele pilotate”, spune DePouli, „dar le sporesc capabilităţile şi permit realizarea mai multor operaţiuni.”

În practică, delegarea marcării laser către un aparat mic înseamnă mutarea unei sarcini riscante, dar relativ simple, către o dronă, în timp ce loviturile rămân apanajul platformelor pilotate.

