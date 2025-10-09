Germania modifică legislația, în contextul tensiunilor cu RUSIA /Poliția germană va putea doborî dronele suspecte

Guvernul Germaniei a elaborat noi norme legislative, care vor permite forțelor de poliție să doboare dronele suspecte dacă sunt depistate în apropierea aeroporturilor.

Guvernul Germaniei a pregătit o serie de proiecte de lege în materie de apărare și ordine publică. Poliția germană va primi competențe suplimentare, în primul rând în privința posibilității doborârii dronelor. În viitor, Poliția germană va putea localiza și doborî dronele, în special în apropierea aeroporturilor.

”Este necesar un răspuns determinat”, a declarat Alexander Dobrindt, ministrul german de Interne, citat de site-ul Tagesschau.de.

În ultima perioadă, în Germania, Danemarca, Polonia și România au fost depistate drone neidentificate deasupra aeroporturilor și a obiectivelor industriale. În acest context, modificarea legislației în materie de apărare aeriană a devenit necesară. Poliția germană va primi competențe pentru utilizarea mijloacelor tehnice în scopul doborârii dronelor.

”Acest proiect oferă Poliției germane posibilitatea tehnică de a intercepta dronele, prin sisteme de bruiaj electromagnetic și prin mijloace militare”, a subliniat Alexander Dobrindt.

În plus, armata germană ar putea oferi asistență autorităților civile pentru doborârea dronelor, în situații de urgență. Mai multe drone au fost observate, săptămâna trecută, în apropierea Aeroportului din München, ceea ce a condus la anularea a zeci de curse aeriene, fiind afectați peste 10.000 de pasageri.

Foto: Profimedia

