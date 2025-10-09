Comisarul pentru apărare al UE avertizează: Amenințările Rusiei trebuie tratate cu mare seriozitate. Ce spune despre Al Treilea Război Mondial

Comisarul european pentru apărare al UE, Andrius Kubilius, a declarat pentru publicația Gazeta Wyborcza că Kremlinul discută despre posibilitatea de a ataca state membre ale NATO. El citează surse ale serviciilor de informații occidentale care ar avea dovezi privind intențiile Federației Ruse în războiul aflat în desfășurare în Ucraina.

Kubilius a remarcat că, în ciuda pierderilor umane și materiale enorme, Rusia a continuat să se adapteze la noul tip de război desfășurat în Ucraina, să avanseze (chiar și în ritm lent) pe front și să-și extindă producția de arme.

„Putin se aștepta să ajungă la Kiev în trei zile de la invazie. În schimb, războiul a evoluat, iar Rusia s-a adaptat schimbărilor tehnologice, menținând în același timp producția de arme la scară largă.”

Comisarul Andrius Kubilius: Ucraina, un „laborator al apărării moderne”

Comisarul a descris Ucraina ca fiind un „laborator al apărării moderne” și subliniază că puterile occidentale trebuie să învețe din reziliența Ucrainei. De asemenea, el îndeamnă statele membre NATO să ia exemplu după modul cum Ucraina a inovat și s-a adaptat în „războiul dronelor”.

Novinite scrie și despre cum Kubilius atrage atenția ca toată Europa să trateze amenințările Rusiei cu „mare seriozitate”. El a subliniat că Occidentul nu ar trebui să subestimeze intențiile Kremlinului în invadarea Ucrainei și scenariile pentru posibile atacuri îndreptate asupra Alianței pe care le abordează în mod activ.

Rusia ar planifica un atac asupra NATO până în 2030

Anterior, după eșecul contraofensivei de vară a Ucrainei pentru recuperarea teritoriilor, serviciile de informații germane și lideri ai statelor membre NATO au avertizat din toamna anului 2023 că Rusia plănuiește un atac militar direct asupra unor state membre NATO de pe flancul estic al NATO, precum Țările Baltice, Polonia și chiar România.

De atunci, domeniul apărării a devenit o prioritate absolută pentru Uniunea Europeană până în anul 2030, când este anticipat momentul atacului. Și din partea cercurilor militare ruse și politice au fost făcute amenințări în mod repetat privind atacarea NATO.

SACEUR: Rusia și China ar putea coordona „acțiuni militare” până în 2027

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem aliat în Europa (SACEUR) a avertizat că Statele Unite și aliații săi europeni ar putea avea la dispoziție doar aproximativ un an și jumătate pentru a se pregăti pentru posibilitatea unei conflagrații globale care să implice atât Federația Rusă, cât și Republica Populară Chineză.

Generalul a avertizat că puterile axei autoritare CRINK ar putea coordona „acțiuni militare” până în 2027. El a afirmat că „Kievul este pregătit să împărtășească experiența sa pe câmpul de luptă și expertiza tehnologică cu partenerii europeni pentru a-i ajuta să se pregătească pentru o eventuală agresiune rusă”, însă a avertizat că simpla achiziționare de drone interceptatoare sau importul de sisteme de arme nu este suficient.

Și șeful serviciilor de informații de apărare din Ucraina, Kirilo Budanov, a tras un semnal de alarmă că Kremlinul a aprobat un plan cuprinzător de reconstrucție și modernizare a forțelor sale armate. Scopul este pregătirea operațională completă a armatei ruse pentru o confruntare la scară largă cu Europa. El a estimat că strategia de reînarmare se va desfășura în două etape:

prima până în 2030;

a doua până în 2037;

Budanov spune că Rusia pregătește cel mai amplu program de modernizare a armamentului din anii 1980 încoace, cu un cost estimat de aproximativ 1,2 trilioane de dolari, ceea ce ar spori semnificativ capacitatea Rusiei de a purta război dincolo de granițele Ucrainei.

Șeful Armatei Române estimează cât ar rezista țara noastră în cazul unui război mondial

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei române, a vorbit despre vulnerabilitățile României în cazul unui atac rusesc. Într-un interviu pentru Euronews România, el a descris Poarta Focșanilor drept o „vulnerabilitate strategică”.

Gheorghiță Vlad subliniază că militarii români și guvernanții trebuie să ia în calcul toate scenariile posibile și să fie pregătiți inclusiv pentru cele mai dure ipoteze. Inclusiv populația trebuie să fie pregătită pentru scenariul atacului rusesc. Generalul susține că pentru început, România ar trebui să aibă un plan coerent pentru combaterea dezinformării.

„Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând acela de a distruge Ucraina și a capacității de rezistență a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare. Avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării”, a declarat general.

El a comparat Poarta Focșanilor cu coridorul Suwalki dintre Polonia și Lituania.

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate. Alianța are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat. Armata română, cu atât mai mult”, a avertizat generalul.

