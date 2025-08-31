Potrivit Codului Civil, părinții trebuie să-și protejeze copiii fizic, să-i sprijine moral, dar mai ales, să le apere integritatea și reputația. Cu toate că statul român este permisiv în privința opțiunii alegerii numelui noului-născut, există niște limite stabilite de Codul Civil.

După Revoluția din 1989, părinții le-au pus copiilor nume neobișnuite. Dar potrivit Articolului 84 alineatul 2, este interzisă înregistrarea prenumelor indecente, ridicole sau de natură a afecta ordinea publică, bunele moravuri sau interesele minorului, scrie Ziarul Unirea.

Ofițerul stării civile are puterea de a respinge numele propus de părinte și de a refuza înregistrarea numelor sub incidența interdicției. Sigur, părinții pot contesta decizia acestuia în instanță. Însă, în cele din urmă, magistrații vor avea ultimul cuvânt de spus.

Nume care pot instiga la violență

Din 2011, potrivit Adevărul, ofițerul stării civile nu mai are permisiunea legală de a înregistra prenume care pot afecta ordinea publică, precum Adolf Hitler sau Benito Mussolini, numele a doi dictatori fasciști care au comis fapte de genocid și crime împotriva umanității. La fel și în Germania. Și Iosif Stalin ori Vladimir Lenin sunt nume interzise, aparținând unor lideri sovietici acuzați pentru crime împotriva umanității.

De asemenea, ofițerul stării civile nu va accepta combinații de nume, precum „Osama bin Laden”, teroristul care a coordonat atacurile de la 11 septembrie 2001, nici „Abu Bakr al-Bagdadi”, care s-a proclamat califul Statului Islamic și liderul grupării teroriste ISIS, responsabilă pentru execuții și atacuri teroriste comise în Franța și Belgia. Însă, „Osama” și „Abu Bakr” pot fi acceptate, fiind nume arabe comune. Chiar și „Napoleon” este un nume des întâlnit în SUA și Italia, fiind un nume folosit de împărați francezi, dar și de amirali americani și pictori italieni.

Nume mitologice sau religioase

Sunt respinse și denumirile religioase sau mitologice, precum Sfântul Petru, Hristos, Sântămări, Zeus, Isis, Thor, Satana, Dracula etc.

Sunt respinse și numele de supereroi, precum Spider-man, Superman, Batman, Iron Man etc.

Nume bășcălioase, vulgare sau neobișnuite

În ultimii ani, părinții și-au numit copiii cu prenume ca Amorel, Lămâia, Strugurel, Televizor, Rândunel, Struț, Termopan, Portocală, Papanaș, Expertiza, Sentiment-Brusli, Făt-Frumos, Leuștean, Semaforul, Milion, Seif, Judecător, Strălucirea, Ilegitim, Piersica, Roberto-Bagio, Mariano-Monamour, Tom-Mac-Bil-Bob-Constantin etc. Ofițerul stării civile este obligat acum să le respingă.

Potrivit Anuarului Statistic al României din anul 2016, mii de români au nume de animale, păsări, ţări, fructe, instrumente muzicale, culori, copaci şi organe anatomice! Cele mai frecvente sunt:

Curcă (4.618 de persoane)

Bucă (2.996)

Flocea (1.728)

Păsărică (1.628)

Sula / Sulă (1.123)

Labă (881)

Nebunu (850)

Bounegru (611)

Rău (606)

Labău (588)

Mortu (581)

Sulică (540)

Blegu (515)

Belibou (507)

Găleată (276)

Bucilă (228)

Puţică (244)

Pipi (226)

Muia (233)

Beţivu (219)

Boubătrân (119)

Oasenegre (109)

Polonic (95)

Jegu (90)

Patron (88)

Nespălatu (71)

Belivacă (69)

Portocala (65)

Găinaţ (61)

Gunoi (50)

Lopată (34)

Regulatu (27)

Castron (25)

Ministru (22)

Lămâia (18)

Mucu (16)

Sfârc (16)

Păcătos (11)

Preşedinte (10)

Bulan (7)

Curu (6)

Coi (4)

Ticălos (4)

Poliţia (3)

Justiţia (2)

Facultatea (2)

Expertiza (1)

Farmacia (1)

Prostu (1)

Semafor (1)

Inclusiv numele cu conotații vulgare, precum denumiri de organe genitale sau insulte. Prenumele care îi pot pune în pericol reputația copilului și care încalcă bunele moravuri nu mai sunt acceptate de ofițerul stării civile. ÎnE Danemarca, autoritățile le-au interzis părinților să-și numească copiii cu denumiri de tip „Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116”. În SUA, miliardarul Elon Musk și-a numit X Æ A-12 copilul născut în 2022.

Nume de branduri sau instituții

Ofițerul stării civile poate respinge nume de branduri, companii înregistrate, funcții sau instituții precum:

Mercedes

Q7

Audi

Ikea

Președinte

Premier

Ministru

Guvern

Parlament

Comisar

Investigator

Judecător

Poliția

Renault

Facultatea,

Farmacia

Logan

Solenza

Miss-America

Nume purtate de vedete

Ofițerul stării civile va respinge și prenumele de vedete, precum oameni de afaceri (Gigi Becali, Bill Gates), muzicieni (Taylor Swift, Madonna, Elvis Presley, Michael Jackson) sau fotbaliști (Pele, Ronaldo, Beckham, Hagi).

Inclusiv combinațiile de nume și prenume ale unor președinți de stat, precum Traian Băsescu, Klaus Iohannis sau Ion Iliescu, vor fi respinse.

