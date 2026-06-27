Reținută alături de tatăl ei după ce l-a jefuit pe fostul ei iubit, creatorul de modă italian Domenico Perri, de bunuri în valoare de aproximativ două milioane de euro, Simona Ciucă ar fi solicitat, la Arestul Central, o celulă în care să aibă condiții de lux. Femeia și-a recunoscut faptele, însă a refuzat să spună ce a făcut cu jumătate din pradă, care nu a mai fost găsită de polițiștii și procurorii care au participat la percheziții.

Polițiștii ilfoveni au declanșat o anchetă după ce, la data de 20 mai, cetățeanul italian Domenico Perri a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că vila lui Corbeanca a fost prădată de hoți, care i-ar fi furat bunuri de mare valoare.

Anchetatorii au stabilit repede că autorii jafului sunt Simona Ciucă, fosta iubită a italianului și tatăl acesteia, Ilie Ciucă, zis Lody.

Conform unor surse judiciare, anul acesta, în perioada februarie-aprilie, cei doi ar fi intrat de mai multe ori în imobil. Prima dată, ușile au fost deschise cu cheile Simonei Ciucă, însă, ulterior, pentru că italianul a schimbat broaștele, cei doi ar fi spart, fără probleme, noile încuietori.

Fosta iubită a și devastat vila fostului iubit

Mai mult decât atât, după spargere, Simona Ciucă ar fi montat în loc propriile broaște. Pe cale de consecință, spun sursele Gândul, proprietarul nu a mai putut să intre în casa lui și a fost nevoie să-și spargă propria ușă.

Printre bunurile pe care bărbatul le-a declarat furate se află 26 de perechi de butoni de lux, inclusiv Cartier, Hermès și Montblanc, cinci ceasuri Patek Philippe Nautilus, un ceas Audemars Piguet Royal Oak, bijuterii din aur și platină, un portret Giorgio Armani cu semnătură originală, un iPhone 16 Pro Max, două MacBook-uri, obiecte cu cristale Swarovski, articole vestimentare de lux, veselă și ustensile placate cu aur, mobilier de lux, documente personale, 85.000 de euro numerar și un autoturism de lux.

În același timp, hoții ar fi spart și două mașini, de unde ar fi luat unele bunuri, dar și suma de 5.000 de euro. Prejudiciul total a fost evaluat de către păgubit la aproximativ două milioane de euro.

Surse din anchetă au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că cei doi, tată și fiică, nu doar că ar fi luat lucruri de valoare din casa lui Domenico Perri, dar i-ar fi devastat parțial casa.

Jumătate din pradă, de negăsit

Adusă la audieri, Simona Ciucă a recunoscut toate faptele însă a menționat că nu a considerat niciodată că ceea ce face constituie o infracțiune.

Jumătate din bunurile furate au fost găsite în casa ei părintească din comuna Sărulești, județul Călărași, însă cealaltă jumătate, în valoare de aproximativ un milion de euro, nu s-a mai găsit, iar femeia ar fi refuzat să spună ce s-a întâmplat cu lucrurile fostului ei concubin.

De altfel, ea ar fi menționat că jafurile ar fi fost comise exclusiv din răzbunare.

Domenico Perri și Simona Ciucă au avut o lungă perioadă de concubinaj, din care au rezultat și doi băieți. Băiatul cel mare a fost botezat de Joshua Castellano, un alt italian celebru stabilit în România.

Relația dintre cei doi ar fi fost una presărată cu scandaluri pentru care, uneori, a fost nevoie de intervenția Poliției. Cel mai grav incident, însă, ar fi avut loc în primăvara acestui an.

La data de 22 aprilie, pe numele lui Domenico Perri a fost emis un ordin de protecție provizoriu valabil cinci zile, după ce ar fi lovit-o și ar fi împins-o pe Simona Ciucă.

Fosta concubină și tatăl acesteia au fost reținuți, joi, iar vineri după-amiază au fost prezentați instanței Tribunalului Ilfov. Magistrații au decis arestarea lui Ilie Ciucă, însă, în ce o privește pe fiica lui, s-a decis ca ea să primescă doar control judiciar, după ce s-ar fi ținut cont de faptul că are doi copii în întreținere.

Surse din rândul anchetatorilor au afirmat că, la momentul reținerii, Simona Ciucă ar fi specificat că dorește o celulă care să-i ofere condiții considerate de lux în mediul penitenciar.