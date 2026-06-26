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Hoții i-au spart casa unui celebru creator de modă italian care locuiește în Corbeanca. I-au sustras bunuri în valoare de peste 2 milioane de euro

Hoții i-au spart casa unui celebru creator de modă italian care locuiește în Corbeanca. I-au sustras bunuri în valoare de peste 2 milioane de euro
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Un cunoscut creator de modă italian, care locuiește în Corbeanca, Ilfov, a fost „călcat” recent de hoți. Aceștia i-au spart casa de unde au furat bunuri în valoare de peste două milioane de euro, potrivit Poliției Ilfov. Surse judiciare au precizat pentru Gândul că cetățeanul italian păgubit este Perri Domenico.  

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au documentat activitatea infracțională a două persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, precum și pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere.

În fapt, polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de către un cetățean străin cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție în locuința sa, situată în comuna Corbeanca, de unde ar fi sustras mai multe bunuri de valoare”, a transmis, vineri, IPJ Ilfov.

Surse judiciare au precizat pentru Gândul că cetățeanul italian păgubit este Perri Domenico, un cunoscut om de afaceri și creator de modă.

Perri Domenico

Hoții au dezactivat alarmele de la vila victimei

„În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada februarie – aprilie 2026, persoanele bănuite ar fi pătruns în repetate rânduri în imobilul persoanei vătămate, atât prin folosirea unei chei autentice obținute anterior, cât și prin forțarea ușilor de acces.

Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi dezactivat și sustras sistemele de alarmă și supraveghere video montate la imobil”, transmite IPJ Ilfov.

Potrivit sursei citate, hoții ar fi sustras numeroase bunuri și valori, printre care ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii aparținând unor mărci de lux, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, echipamente electronice, documente personale, precum și importante sume de bani. De asemenea, dintr-un autoturism aparținând persoanei vătămate ar fi fost sustras aproximativ 5.000 de euro.

Un milion de euro găsit acasă la hoți

Potrivit IPJ Ilfov, prejudiciul total estimat în cauză este de aproximativ 2.000.000 de euro.

Totodată, în cadrul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea efectuării de verificări de specialitate, arme și muniție deținute de o altă persoană, respectiv un pistol neletal, două arme de vânătoare și aproximativ 1.750 de cartușe de diferite calibre. Cu privire la acestea au fost sesizați polițiștii specializați din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au recuperat o parte semnificativă din bunurile sustrase, respectiv ceasuri de lux, bijuterii și alte obiecte de valoare, estimate la aproximativ 1.000.000 de euro.

Cele două persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu propuneri procedurale.

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