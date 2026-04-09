Andrei Dumitrescu
Fiul milionarului Sever Mureșan a fost reținut, luni, pe Aeroportul Internațional din Jakarta. Pentru că nu știau nicio limbă de circulație internațională, polițiștii indonezieni au vorbit cu românul prin semne.

Condamnat în anul 2021 la trei ani de închisoare cu executare de către magistrații Curții de Apel Brașov,  după ce a condus băut și cu permisul suspendat, Stephane Mureșan a fost urmărit internațional până în vara anului trecut.

Povestea lui Stephane Mureșan

Plecat din România înainte ca instanța să se pronunțe, fiul lui Sever Mureșan a locuit o perioadă în Italia, după care s-a mutat în Franța, la Dijon.

Cu toate că fosta ministră a Justiției, Alina Gorghiu, a declanșat o campanie agresivă pentru repatrierea și încarcerarea fugarului, autoritățile franceze au stabilit, printr-o decizie definitivă, că perioada în care condamnatul a stat în arest preventiv în România a fost suficientă, mai ales că se face vinovat de o infracțiune cu pericol social scăzut.

În consecință, Stephane Mureșan a devenit liber, în condițiile în care autoritățile române au fost nevoite să recunoască decizia judecătorilor francezi și să-i anuleze mandatul de executare al pedepsei.

Rămas fără restricții de călătorie, fiul lui Sever Mureșan ar fi stabilit, pentru începutul acestei săptămâni, o călătorie de afaceri în Indonezia.

Ținut sub pază

Luni după-amiază, Stephane Mureșan a ajuns pe Aeroportul Internațional din Jakarta, unde ar fi fost nevoit să-și scaneze pașaportul, pentru verificare, la un automat. Ulterior, pe ecran ar fi apărut un mesaj prin care era anunțat că trebuie să se prezinte la un ghișeu.

Acolo, un polițist indonezian ar fi strigat „Interpol!” însă nu s-ar fi putut exprima într-o limbă de circulație internațională. Ca urmare, polițistul asiatic și bărbatul cu dublă cetățenie, română și franceză, au început să comunice doar prin semne.

Sever Mureșan, alături de fiul său, Stephane

Potrivit unor surse Gândul, Mureșan l-a urmat pe indonezian într-un birou, unde ar fi rămas sub pază.

Pentru că nu i-ar fi ridicat și telefonul mobil, acesta ar fi sunat la Consulatul Franței din Jakarta și ar fi solicitat asistență. Două ore mai târziu, fostul urmărit internațional și-ar fi primit pașaportul înapoi și ar fi fost lăsat să plece.

Stephane este unul dintre fiii lui Sever Mureşan, un om de afaceri celebru în anii ’90. Acesta a fost fondator al Băncii Dacia Felix, care a dat faliment din cauza mai multor credite neperformante.

