Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia

Constantin Zulean, unul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, arestat în Bali, Indonezia, a fost adus în România miercuri, în jurul prânzului, relatează Mediafax.

În urma cooperării internaționale, pe Aeroportul Henri Coandă a fost realizată predarea lui Cosmin Costinel Zuleam, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă. Bărbatul ar fi pus la cale întreaga operațiune și a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea afaceristului.

Constantin Zulean a ajuns în România

”Astfel, a fost adus în țară un bărbat, de 33 de ani, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, față de care, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată”, transmite, miercuri, Poliția Română.

Cosmin Costinel Zuleam este considerat „creierul” uciderii prin tortură a lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu.

În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, la data de 15 ianuarie 2026, acesta a fost localizat și reținut în Indonezia.

Constantin Zulean a încercat să își schimbe înfățișarea în Indonezia

Sursele Gândul au transmis că, la data de 13 noiembrie 2023, bărbatul a fugit din Belgia, pe ruta Doha, Jakarta, pentru a ajunge în Bali. În Belgia, Constantin Zulean fusese ajutat chiar de unchiul său din partea tatălui său.

Ucigașul a încercat să-și facă pierdută urma în Indonezia. Acesta își schimbase culoarea părului, a pierdut în greutate și își schimba des locația, pentru a nu fi localizat.

