Unde vor lovi furtunile în România, după temperaturi de 33 de grade. Meteorologii ANM, prognoză pentru Gândul

Cristian Lisandru
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil de astăzi, ora 12:00, și până la ora 23.00.

Sunt vizate mai multe județe din nordul și nord-estul României.

„Din a doua parte a zilei de miercuri (27 mai), în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15…25 l/mp”, transmite ANM.

Sursa – ANM

ANM: „Începând cu orele amiezii, instabilitatea atmosferică va crește”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat cum va fi vremea în celelalte zone ale României.

Astăzi, vremea va a fi caldă, iar în regiunile vestice și sud-vestice va fi călduroasă. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 33°.

  • Începând cu orele amiezii, instabilitatea atmosferică va crește și se va manifesta prin perioade uneori accentuate de intensificări ale vântului. Viteza la rafală va ajunge 50-70km/h și chiar la peste 80km/h.
  • Aceste fenomene vor apărea în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei.
  • Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și – pe alocuri –  căderi de griină de dimensiuni mici și medii.

În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/m². În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar instabilitatea atmosferică va fi prezentă, izolat, seara.

În București, vremea va fi predominat frumoasă și călduroasă, cerul va fi mai mult senini, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi întrei 30-31°.

  • În prima parte a nopții, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.
  • Ulterior vor fi înnorări temporare și posibil averse și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 30-40 km/h.

Temperatura minimă va fi de 15-18°”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

