Ce ar fi determinat-o pe ursoaica de pe Transfăgărășan să-l atace pe turistul bulgar. Noi imagini scot la iveală detalii despre incident

O nouă filmare cu ursoaica de pe Transfăgărășan, care s-a repezit asupra turistului bulgar, după ce hrănit-o din mașină, oferă informații despre contextul incidentului. Se pare că în spatele victimei se aflau și alți șoferi, care au început să fluiere și să bată din palme, în încercarea de a îndepărta animalul. Din păcate, gesturile oamenilor ar fi declanșat o reacție agresivă din partea ursului. Incidentul a avut loc în cursul zilei de miercuri, 27 mai 2026.

Noile imagini au fost surprinse de un alt șofer, aflat în spatele mașinii turistului atacat. În filmare, se poate vedea cum ursoaica, după ce a fost hrănită, se îndepărtează calm de autoturism și se așează pe carosabil.

Șoferii aflați în spatele mașinii victimei încep să fluiere și să bată din palme, pentru a o goni pe ursoaică și pe puiul acesteia. Animalul reacționează la zgomote și se ridică pe două labe, aparent, cuprins de panică. În secunda următoare, ursoaica se repede asupra cetățeanului bulgar prin fereastra mașinii.

Atacul a fost filmat și de persoana care stătea la dreapta turistului bulgar

Momentul atacului a fost filmat și de persoana care se afla în mașină, în dreapta șoferului. Turistul de naționalitate bulgară ar fi oprit pe drum, ar fi deschis geamul cu scopul de a hrăni animalul și de a-l filma

Primele imagini cu atacul, ajunse în spațiul public, arată cum bărbatul vorbește cu cealaltă persoană, în timp ce animalul se apropie de geamul șoferului.

Apoi animalul pare să fie ușor agitat și este surprins în timp ce mănâncă.

La câteva secunde distanță, animalul sălbatic se ridica în două picioare și îl atacă pe șofer. Pe filmare se poate observa cum labele superioare ale ursului pătrund în autoturism, spre bărbat. Flmarea devine neclară, iar cele două persoane începând să strige.

Care este starea victimei

Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în zona Barajului Vidraru pentru acordarea îngrijirilor medicale unui turist de cetățenie străină mușcat de mână de un urs.

În zonă, s-a transmis mesaj Ro-Alert.

” Victima este de sex masculin, în vârsta de aproximativ 45 de ani. În urma evaluarii, s-a constatat că prezintă plăgi mușcate pe antebrațul stang.

Persoana este conștientă, cooperantă.

A fost preluată și transportată la spital de către echipajul SMURD”, spun reprezentanții Isu Argeș.

Nu este însă primul caz în această săptămână. Alți doi turiști au ajuns la spital mușcați de urs, tot în aceeași zonă.

