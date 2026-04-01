Imagini de coșmar pe A2. Tiruri și mașini pulverizate într-un accident în lanț care a oprit complet circulația pe sensul spre București

Accident de coșmar pe A2: o mașină a fost strivită, însă o persoană a supraviețuit în mod miraculos.

Acțiunea echipajelor de intervenție este dinamică. Conform primelor informații, s-au ciocnit două tiruri.

În urma impactului, a fost acroșat un alt autoturism. Accidentul în lanț a oprit circulația pe sensul spre Capitală.

Persoanele implicate în accident sunt cei doi șoferi de tir, iar oamenii din mașină, proveniți din Bulgaria, sunt părinți cu doi copii.

Nu sunt cunoscute alte detalii despre numărul victimor. Acțiunile salvatorilor sunt în desfășurare.

Conform informațiilor de la fața locului, victimele s-ar afla în ambulanță. Nu este clar cât de grav sunt rănite.

