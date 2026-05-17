Prima pagină » Știri externe » Ce costuri vor suporta bulgarii pentru a găzdui Eurovision în 2027

Ce costuri vor suporta bulgarii pentru a găzdui Eurovision în 2027

Ce costuri vor suporta bulgarii pentru a găzdui Eurovision în 2027
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Sâmbătă seară, 16 mai, reprezentanta Bulgariei, Dara, a câștigat concursul muzical Eurovision de anul acesta.  Așadar, Bulgaria, care n-a mai participat la concurs din 2022, va fi responsabilă de găzduirea ediției celui mai mare și mai costisitor concurs muzical european în 2027. 

Vezi galeria foto
13 poze

Întrebarea cât îi va costa pe bulgari pentru a găzdui Eurovision 2027 a ajuns deja o dezbatere publică. Țara vecină nu stă prea bine cu finanțele, fiind pentru cei mai mulți ani cea mai săracă țară din Uniune Europeană.După alegerile parlamentare câștigate în aprilie de naționalistul Rumen Radev, Bulgaria abia a ieșit dintr-o lungă criză politică izbucnită din 2021.

Poate suporta Bulgaria costurile găzduirii Eurovision 2027?

Oficialii, economiștii și primarii deja dezbat despre costurile organizării unui eveniment de mare magnitudine. Țara a adoptat  de la 1 ianuarie 2026 moneda euro și bulgarii se confruntă cu greu cu creșterea costurilor vieții.Prim-ministrul Radev și conducerea Televiziunii Naționale din Bulgaria (BNT) au indicat totuși că țara va găzdui concursul în 2027.

Primăriile orașelor Sofia și Burgas deja și-au exprimat ambele interesul. Bulgaria are nevoie să aloce zeci de milioane de euro pentru a organiza concursul muzical și să atragă fonduri de la sponsori și sprijinul canalelor radio. Fostul ministru de Finanțe, Georgi Klusurki, a spus că Bulgaria nu este deloc pregătită financiar pentru  organizarea competiției muzicale, neavând nici măcar un buget planificat.

„Se deschide o altă gaură în buget. Nimeni nu se aștepta la Eurovision. Acum trebuie să existe un spațiu dedicat pentru Eurovision în buget.”

Cel mai probabil, Sofia va găzdui concursul

Potrivit Novinite, capitala este considerată favorită pentru a găzdui Eurovision 2027 datorită capacității sale infrastructurale. Primarul Sofiei, Vasil Terziev, a spus că orașul este tehnic cel mai bine pregătit, vizând Arena 8888.

Și primarul orașului Burgas, Dimitar Nikolov, a spus că orașul este interesat să găzduiască evenimentul uzical.

„Știu că Sofia ar fi o gazdă importantă, dar transmit că și Burgas are o dorință categorică de a găzdui. Ne vom da silința pentru a ieși totul perfect. Și așa va fi”, a spus primarul.

„Sofia este cel mai bine pregătit dintre toate orașele Bulgariei”, adăugând că municipalitatea este pregătită să organizeze evenimente internaționale, însă decizia finală îi aparține statului.

Eurovision este co-finanțat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune și de instituțiile țării. Fondurile provin din bugetul public, canalele radio, sponsori, vânzarea de bilete și activitatea comercială.  În 2025, Basel a cheltuit 65 de milioane de euro. Nu se știe cât a cheltuit Viena pentru a găzdui ediția din acest an, dar proiecțiile depășesc 30 de milioane de euro.

Eurovision, boicotat de mai multe țări din cauza participării Israelului

Olanda au amenințat că va boicota Eurovision și în 2027 dacă organizatorii nu vor descalifica Israelul, iar Belgia a amenințat că i se va alătura.

Anul acesta, Olanda, Spania, Irlanda, Islanda și Slovenia, au optat să nu participe la concurs. Ca o formă de protest împotriva participării Israelului în contextul războiului din Gaza.

Israelul, țară aflată în război cu Iran, cu un guvern acuzat de genocid în Fâșia Gaza,  s-a poziționat pe locul 2, avându-l ca reprezentant pe Noam Bettan.

Sursa Foto: Dara, Instagram

Autorul recomandă:Calcule. Câte puncte ar fi luat România la Eurovision dacă nu “ne lucrau” moldovenii. Pe ce loc eram

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Consilierii lui Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani
15:18
Consilierii lui Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani
EDITORIAL Ștefan Popescu: Adevăratele mize ale întâlnirii Trump-Xi. Culisele vizitei la Beijing. Ce nu s-a văzut în presă
14:12
Ștefan Popescu: Adevăratele mize ale întâlnirii Trump-Xi. Culisele vizitei la Beijing. Ce nu s-a văzut în presă
CONTROVERSĂ Atac sângeros în Columbia. Doi colaboratori ai candidatului de dreapta, executați în stil mafiot înaintea alegerilor prezidențiale
10:48
Atac sângeros în Columbia. Doi colaboratori ai candidatului de dreapta, executați în stil mafiot înaintea alegerilor prezidențiale
ACUZAȚII Maia Sandu și Zelenski au criticat planul lui Putin privind simplificarea acordării cetățeniei ruse în Transnistria: „Vrea să-i trimită la război”
10:18
Maia Sandu și Zelenski au criticat planul lui Putin privind simplificarea acordării cetățeniei ruse în Transnistria: „Vrea să-i trimită la război”
ANALIZA de 10 Ziua Victoriei și așa-zisa „slăbiciune” a lui Putin. Avertisment Atlantic Council: „Ar fi o prostie să exagerăm vulnerabilitatea omului puternic de la Kremlin”
10:00
Ziua Victoriei și așa-zisa „slăbiciune” a lui Putin. Avertisment Atlantic Council: „Ar fi o prostie să exagerăm vulnerabilitatea omului puternic de la Kremlin”
RĂZBOI Atac masiv cu peste 500 de drone ucrainene asupra Rusiei. Explozii în Moscova la depozitul Transneft. Sunt cel puțin 3 morți și blocuri avariate
09:30
Atac masiv cu peste 500 de drone ucrainene asupra Rusiei. Explozii în Moscova la depozitul Transneft. Sunt cel puțin 3 morți și blocuri avariate
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Piatra Teiului, marele viaduct de pe lacul Bicaz. Cum s-a schimbat locul de la porțile Moldovei, Bucovinei și Transilvaniei
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Utilizarea medicamentelor pentru slăbit poate avea un dezavantaj surprinzător
Ciudata situație a lui Mircea Abrudean-PNL, omul 2 în statul român, președintele Senatului. Deși căsătorit de 7 ani, în acest weekend a făcut nuntă. A participat și premierul demis Ilie Bolojan. Liberal de frunte, pentru Gândul: “Acum are funcție, poate încasa mai mult!”. Locul petrecerii este deținut de “băieți deștepți din energie”
17:47
Ciudata situație a lui Mircea Abrudean-PNL, omul 2 în statul român, președintele Senatului. Deși căsătorit de 7 ani, în acest weekend a făcut nuntă. A participat și premierul demis Ilie Bolojan. Liberal de frunte, pentru Gândul: “Acum are funcție, poate încasa mai mult!”. Locul petrecerii este deținut de “băieți deștepți din energie”
NEWS ALERT Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
17:21
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:14
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Fiica Elenei Udrea a câștigat primul loc la un concurs de muzică. Despre ce competiție este vorba și care este mesajul fostei ministre
17:05
Fiica Elenei Udrea a câștigat primul loc la un concurs de muzică. Despre ce competiție este vorba și care este mesajul fostei ministre
EXCLUSIV Șeful Teleradio-Moldova spune, pentru Gândul, că ar fi votat cu două mâini pentru Alexandra Căpitănescu: „Cea mai bună prestație a României din ultimii 20 de ani”
16:19
Șeful Teleradio-Moldova spune, pentru Gândul, că ar fi votat cu două mâini pentru Alexandra Căpitănescu: „Cea mai bună prestație a României din ultimii 20 de ani”
REACȚIE Membră a juriului Eurovision din Moldova, explicații după votul controversat acordat României. „Nu consider votul meu expresia românofobiei”
16:13
Membră a juriului Eurovision din Moldova, explicații după votul controversat acordat României. „Nu consider votul meu expresia românofobiei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe