Președintele Senatului Mircea Abrudean, membru PNL, a făcut nunta în acest weekend, deși este căsătorit de 7 ani, conform informațiilor Gândul. Mai mulți liberali, sub protecția anonimatului, au confirmat informațiile. Unul dintre ei a declarat că nunta nu este întâmplătoare. Abrudean are funcție, este al doilea om în stat și, ca atare, „încasează mai mult din darul de nuntă”. La petrecere a participat și premierul demis Ilie Bolojan, președintele PNL, care a aterizat pe aeroportul din Oradea pentru a ajunge la nunta de la resortul de lux cu herghelie de cai. Gândul publică imagini exclusive cu Ilie Bolojan.

„Acum are funcție. Și poate încasa mai mult. Simplu”, ne-a declarat un liberal.

Nunta lui Abrudean, căsători în fapt de 7 ani cu Adina Abrudean (fostă Gavril), director la Curtea de Conturi, a avut loc la Issa Resort, un complex de lux cu herghelie de cai din Turda, județul Cluj.

Alt liberal consultat de Gândul spune că resortul este principalul loc de întâlnire al grupurilor politice și de interese din Cluj, prin grup înțelegându-se de la toate partidele, din care face parte și Abrudean. Acolo au loc toate discuțiile care trebuie să rămână ascunse de ochii publicului.

Mircea Abrudean trage sfori inclusiv la Patriarhie ca să fie desemnat premier

Mircea Abrudean, în vârstă de numai 41 de ani, este în acest moment președintele Senatului. În trecut, a fost șeful de cancelarie al lui Nicolae Ciucă, când era premier. Acum, Abrudean, conform informațiilor Gândul, țintește funcții înalte în stat. Locul de la șefia Serviciului Român de Informații (SRI), lăsat liber acum aproape 3 ani de către Eduard Hellvig, sau chiar pe cel de premier. Din informațiile Gândul, l-ar fi rugat chiar pe Patriarhul Daniel să-i pună o vorbă bună la președintele Nicușor Dan.

Veleități de șef la SRI

De asemenea, numele lui Abrudean a mai fost vehiculat pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI). Conform surselor Gândul, actualul șef al Senatului nu ar refuza șefia SRI, care nu are conducere politică de aproape 3 ani, de când Eduard Hellvig a demisionat.

Nuntă de lux

Nunta lui Abrudean a avut loc la Issa Resort, un complex de lux din Turda. O cameră de două persoane la acest hotel costă nu mai puțin de 1.709 lei, cu reducere, pentru o noapte de weekend.

Conform surselor Gândul, invitații de la nunta lui Abrudean au putut admira și caii din herghelia resortului. Vedeți mai multe fotografii cu resortul în Galeria Foto!

Resortul este deținut de Frații Mureșan, Simion și Teofil. Presa locală îi dscrie ca băieți deștepți din energie, adică exact cei cu care Ilie Bolojan și PNL se luptă public.

Bolojan, invitat de onoare

Ilie Bolojan a fost unul dintre invitații de onoare la nunta lui Abrudean. Premierul demis a aterizat pe aeroportul din Oradea, de unde a plecat spre Turda, afirmă sursele Gândul.

După câteva acțiuni locale și întâlniri, premierul a plecat spre Turda pentru a participa la nunta lui Abrudean.

Cine este Adina Abrudean

Soția lui Mircea Abrudean este Adina Abrudean. Presa locală a relatat că numele ei înainte de căsătorie era Adina Gavril și că cei doi s-au căsătorit la începutul lui 2019.

în declarația de avere depusă la Senat în ianuarie 2025, Adina Abrudean apare ca director adjunct la Curtea de Conturi a României, la Cluj-Napoca, cu venit anual declarat de 170.713 lei. Europa Liberă nota în 2023 că ea fusese angajată la Curtea de Conturi Cluj-Napoca din decembrie 2021 ca auditor public extern, iar înainte fusese avocat în Baroul Cluj.

