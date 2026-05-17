Șeful Teleradio-Moldova spune, pentru Gândul, că ar fi votat cu două mâini pentru Alexandra Căpitănescu: „Cea mai bună prestație a României din ultimii 20 de ani”

Directorul general al Teleradio-Moldova (TRM), Vlad Țurcanu, a reacționat duminică, pentru Gândul, după scandalul izbucnit la Eurovision, unde România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova, în timp ce publicul moldovean a acordat punctajul maxim, 12 puncte. Șeful TRM laudă prestația Alexandrei Capitănescu și afirmă că reprezentanta României ar fi meritat să câștige competiția din acest an.

„Nu pot să comentez decizia juriului, dar pot să vă spun ce opinie am eu despre prestația și numărul Alexandrei Căpitănescu, pe care îl consider cel mai bun din ultimii 20 de ani. Cred că Alexandra Câpitănescu ar fi trebuit să câștige Eurovizionul anul acesta”, a declarat șeful TRM, Vlad Țurcanu, pentru Gândul.

Publicul moldovean i-a dat României punctajul maxim Alexandrei Capitănescu

Deși juriile au tratat piesa României cu reținere, publicul european a votat masiv pentru Alexandra Căpitănescu, care a obținut 232 de puncte televot, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii. Totuși, situația din Republica Moldova a devenit și mai sensibilă după publicarea diferenței dintre votul juriului și cel al telespectatorilor. În acest context, decizia juriului de la Chișinău a fost interpretată de unii drept un afront, o umilință, iar de alții drept o alegere imposibil de explicat.

