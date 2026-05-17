Cum va fi vremea la început de săptămână și când scăpăm de ploi, vânt și grindină. ANM, noi informații pentru Gândul

Cristian Lisandru
Până în această seară, la ora 21:00, este în vigoare o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp.

Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

ANM: „De la o zi la alta, instabilitatea devine mai accentuată”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii.

La început de săptămână avem o ameliorare sub aspectul ploilor, se restrâng și vor avea o intensitate. Se va înregistra și o creștere a temperaturii, deci o încălzire a vremii.

  • Averse mai așteptăm, totuși mâine, mâine după-amiază, mai mult prin nordul și centrul țării, la deal și la munte, în partea de partea de sud.
  • O vreme în general însorită, iar față de astăzi temperaturile cresc.
  • Dacă astăzi e o zi răcoroasă, luni deja vorbim de un regim termic destul de normal pentru această perioadă.
  • Temperaturi maxime între 17 și 25°, cu 23° și în Capitală, față de numai 17° cât așteptăm în această după-amiază în București.
  • În continuare, ploile insistă pe zona de deal, de munte, pe nordul, centrul și în restul țării, dar nu sunt importante.

De miercuri, vremea devine în general instabilă, deci gradul de instabilitate este în creștere și apar ploi. Tot așa, mai ales în timpul după-amiezei, seara prin centrul, sudul și estul țării.

Deci, de la o zi la alta, instabilitatea devine mai accentuată. Temperaturile nu scad, stăm în limite normale cam toată săptămâna, dar ne așteptăm ca de miercuri încolo ploile să fie ceva mai multe”, a precizar meteorologul de serviciu al ANM, în exlusivitate pentru Gândul.

