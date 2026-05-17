Cum va fi vremea la început de săptămână și când scăpăm de ploi, vânt și grindină. ANM, noi informații pentru Gândul

Până în această seară, la ora 21:00, este în vigoare o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp.
Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.
Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii.
„La început de săptămână avem o ameliorare sub aspectul ploilor, se restrâng și vor avea o intensitate. Se va înregistra și o creștere a temperaturii, deci o încălzire a vremii.
De miercuri, vremea devine în general instabilă, deci gradul de instabilitate este în creștere și apar ploi. Tot așa, mai ales în timpul după-amiezei, seara prin centrul, sudul și estul țării.
Deci, de la o zi la alta, instabilitatea devine mai accentuată. Temperaturile nu scad, stăm în limite normale cam toată săptămâna, dar ne așteptăm ca de miercuri încolo ploile să fie ceva mai multe”, a precizar meteorologul de serviciu al ANM, în exlusivitate pentru Gândul.
