Fosta vedetă de televiziune Gabi Jugaru lucrează acum la Societatea de Transport București (STB). Gândul dezvăluie în exclusivitate cu ce se ocupă „Regele farselor”, cunoscut după ce a realizat emisiuni celebre, precum „Jugaru Shukaru” sau „Cash Taxi”. „Îmi fac treaba cu multă plăcere”, a declarat Gabi Jugaru pentru Gândul. Acesta a explicat cum a ajuns să lucreze în administrația Capitalei.

În cadrul STB, una dintre instituțiile administrate de Primăria Capitalei și care are mari probleme, nu lucrează doar oameni de rând, ci și foste vedete de televiziune.

Este și cazul lui Gabi Jugaru, cunoscut ca „Regele farselor” din țara noastră.

„Eu sunt specialist SSM (Securitate și Sănătate în Muncă – n.r). Mă ocup foarte bine de această activitate, pe care o fac foarte bine, așa cum spun și șefii. Pe 2024, din toate dosarele de accidente de muncă de la STB, eu am rezolvat circa 40% dintre ele. Lucru verificabil și la ITM”, ne spune Gabi Jugaru.

Gabi Jugaru: „Fac totul la nivel de vârf”

Acesta se laudă și ne spune că face totul „la nivel de vârf”.

„Eu mi-am manifestat dorința de mai multe ori de a veni din spate, pe partea de producție, la câteva emisiuni în București, cum ar fi «Jugaru Shukaru», sau «Cash taxi». Eu m-am străduit să fac totul la nivel de vârf în cariera mea. Și același lucru îl fac și aici, la STB, unde lucrez din noiembrie 2023”, ne spune „Shukaru”.

„În ceea ce privește situația grea de la STB, unde 800 de angajați ar putea fi concediați, Gabi Jugaru spune că trebuie să se facă un audit.

„La STB să se facă un audit”

„Să se facă un audit cu sabia deasupra capului, și cine a luat decizii greșite să plătească. Este vorba de decizii ale managementului din urmă cu mai mulți ani. Acum nu este normal să plătească oamenii care au muncit din greu pentru deciziile proaste ale unor manageri”, spune inspectorul de la STB.

Potrivit unor surse din cadrul societății de transport, fosta vedetă de televiziune ar încălca programul de la STB, în sensul în care ar lipsi destul de des.

„Nu știu cine spune aceste prostii. Eu sunt zilnic la muncă, la program normal, de la 8 la 16, și așa cum am mai spus, îmi fac treaba foarte bine. Am un curs de specialist SSM, făcut în 2022. În activitatea aceasta, mă ocup de accidentele de muncă în care sunt implicați salariații STB. În decembrie, am avut un maistru, care s-a rănit. Sunt oameni care nu sunt atenți, indiferent de câtă instruire au parte. Accidente se întâmplă, eu merg și vorbesc cu oamenii, aflu tot ce s-a întâmplat, apoi fac rapoartele. Nu este deloc ușor, dar îmi place mult ce fac”, spune fosta vedetă de la Pro TV.

„Shukaru” are și afacerea lui

Despre întoarcerea în televiziune, Gabi Jugaru spune că deocamdată nu are unde să se angajeze.

Pe lângă activitatea de la STB, fostul om de televiziune are și un business.

„În paralel, am o afacere, care presupune un atelier auto specializat în servicii de detailing profesional, curățare tapițerie, polish”, conchide Gabi Jugaru.

Fostul om de televiziune este unul dintre cei aproape 10.000 de angajați de la STB.

Potrivit informațiilor Gândul, aceasta este structura STB:

Total categorii de personal:

9.742

Personal conducere

182

Personal TESA

1.081

Maiștri

150

Total muncitori

8329

din care

conducători auto transport rutier de persoane

3.389

conducători tramvai

865

conducători troleibuz

112

alte categorii de personal muncitor

3.963

