Zelenski confirmă că Ucraina a copleșit apărarea aeriană rusă după efectuarea unor lovituri la peste 500 km de graniță

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat atacul recent desfășurat asupra regiunii Moscovei noaptea trecută. Trei oameni au fost uciși.

Autoritățile ruse au trasmis că este cel mai mare atac cu drone de la începerea invaziei. În total, 556 de drone ucrainene au lovit Federația Rusă în noaptea dintre sâmbătă și duminică, potrivit Euronews.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat atacul într-o postare pe X, distribuind un video cum se ridică un nor negru de fum de la distanță în regiunea mOSCOVEI.

„Răspunsul nostru la prelungirea războiului de către Rusia și la atacarea orașelor și comunităților noastre este, pe delin, justificat”, a spus Zelenski.

„Distanța de la frontiera de stat a Ucrainei este de peste 500 de km. Concentrația sistemelor de apărare rusești în regiunea Moscovei este cea mai mare. Dar o depășim”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a raportat într-o altă postare pe rețelele de socializare că Rusia a lansat săptămâna aceasta atacuri cu 3.170 de drone, 1.300 de bombe aeriene ghidate și 74 de rachete, vizând infrastructura civilă și rezidențială. În urma atacurilor rusești, 52 de oameni și-au pierdut viața.

