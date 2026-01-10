SOCIAL Un copil de 2 ani a ajuns în moarte cerebrală, după o operație la spitalul din Constanța. Medicii îi dau zero șanse, iar părinții acuză erori grave
21:16
Ultima filmare transmisă via STARLINK arată cum forțele de ordine din Iran împușcă protestatarii. Anterior, președintele american Donald Trump a amenințat regimul de la Teheran că dacă sunt uciși protestatari care manifestă pașnic, SUA vor lovi dur Iranul.
În cursul zilei de azi, Trump a scris într-0 postare pe X că a remarcat cum poporul iranian își dorește libertatea mai mult ca niciodată și că SUA vor fi alături la nevoie de protestatarii anti-Khamenei.
Știre în curs de actualizare
