Prima pagină » Social » Iran: Se trage în protestatari

Iran: Se trage în protestatari

10 ian. 2026, 20:48, Social

Ultima filmare transmisă via STARLINK arată cum forțele de ordine din Iran împușcă protestatarii. Anterior, președintele american Donald Trump a amenințat regimul de la Teheran că dacă sunt uciși protestatari care manifestă pașnic, SUA vor lovi dur Iranul.

În cursul zilei de azi,  Trump a scris într-0 postare pe X că a remarcat cum poporul iranian își dorește libertatea mai mult ca niciodată și că SUA vor fi alături la nevoie de protestatarii anti-Khamenei.

Știre în curs de actualizare

Autorul recomandă:

Khamenei sfidează: După ce Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă „protestatari pașnici sunt uciși”, liderul iranian spune că „Republica nu va ceda”

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Expoziție inedită la Craiova. Găini, iepuri și porumbei care valorează și 2.000 de euro
18:16
Expoziție inedită la Craiova. Găini, iepuri și porumbei care valorează și 2.000 de euro
EXCLUSIV Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută
05:00
Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
„Asistăm la sfârșitul unei ere și asta privește și România”. Americanii schimbă regulile jocului: cine urmează după Venezuela
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Oamenii de știință japonezi au construit circuite cerebrale umane în laborator

Cele mai noi

Trimite acest link pe