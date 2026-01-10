Ultima filmare transmisă via STARLINK arată cum forțele de ordine din Iran împușcă protestatarii. Anterior, președintele american Donald Trump a amenințat regimul de la Teheran că dacă sunt uciși protestatari care manifestă pașnic, SUA vor lovi dur Iranul.

În cursul zilei de azi, Trump a scris într-0 postare pe X că a remarcat cum poporul iranian își dorește libertatea mai mult ca niciodată și că SUA vor fi alături la nevoie de protestatarii anti-Khamenei.

Știre în curs de actualizare

