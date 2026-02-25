Prima pagină » Știri externe » Ucraina și-a impus un interval de timp pentru aderarea la Uniunea Europeană. Termenul-limită: aprilie 2027. Ce planuri și-a făcut Kievul

Ucraina și-a impus un interval de timp pentru aderarea la Uniunea Europeană. Termenul-limită: aprilie 2027. Ce planuri și-a făcut Kievul

25 feb. 2026, 15:38, Știri externe
Ucraina și-a impus un interval de timp pentru aderarea la Uniunea Europeană. Termenul-limită: aprilie 2027. Ce planuri și-a făcut Kievul

Politicienii de la Kiev sunt de părere că cea mai bună perioadă pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este între alegerile din Ungaria, din luna aprilie, și cele prezidențiale din Franța, care sunt programate pentru aprilie 2027, scrie POLITICO.

Kievul își dorește ca în acordul de pace cu Rusia, mediat de Statele Unite, să se includă și o referință la apartenența la UE până în 2027 și consideră intervalul dintre cele două alegeri europene ca fiind cel mai bun moment pentru aderarea la blocul comunitar.

În prezent, Bruxelles-ul lucrează la un plan care ar putea oferi Kievului o calitate de membru parțial până anul viitor. Prin urmare, acest lucru i-ar permite Ucrainei să obțină statutul de observator în timpul summitelor Consiliului European și în comisiile Parlamentului European, în timp ce Kievul trebuie să finalizeze reformele necesare pentru a obține privilegiile de membru plin.

„Este adevărat că ne dorim o cale rapidă pentru aderare. Anul 2027 este foarte important pentru noi și, sper, realist, astfel încât Putin să nu poată bloca aderarea noastră timp de decenii”, a declarat Zelenski. Acesta a adăugat că Kievul încearcă să evite soarta candidaturii sale de aderare la NATO, care este acum practic exclusă din cauza opoziției Washingtonului.

Care este raționamentul termenului impus de Ucraina

În acest moment, principalul oponent al aderării Ucrainei la Uniunea Europeană este Viktor Orbán, care nu va permite avansarea candidaturii Kievului înainte de scrutinul din aprilie anul acesta, deoarece a făcut din opoziția față de Ucraina un element-cheie al campaniei sale electorale. Cu toate acestea, în cazul realegerii acestuia, opoziția s-ar putea reduce în special dacă este presat de Donald Trump, potrivit unui diplomat UE și unui oficial ucrainean.

Dacă Orbán pierde alegerile din Ungaria, atât Bruxelles-ul, cât și Kievul percep o deschidere sub conducerea lui Péter Magyar, liderul opoziției care conduce în sondaje.
Îngrijorarea la Kiev este că, dacă discuțiile se prelungesc și Trump își pierde interesul pentru un acord de pace, „atâta timp cât va fi necesar” ar putea însemna că Ucraina va fi blocată în afara blocului comunitar până după următoarele alegeri europene din 2029 sau chiar mai târziu, potrivit oficialului ucrainean.

În cazul alegerilor prezidențiale din Franța, din aprilie 2027, partidul Adunarea Națională de extremă dreapta este fruntaș în sondajele electorale. Teama este că, dacă partidul lui Marine Le Pen câștigă președinția înainte ca Ucrainei să i se ofere un loc în UE, ar putea bloca aderarea Kievului.

Vorbind marți alături de Volodimir Zelenski și António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, deși înțelege că „o dată clară” este „importantă” pentru Ucraina, când vine vorba de UE, „datele în sine [fără finalizarea reformelor] nu sunt posibile”.

Recomandările autorului:

CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran. Trump: Nu permit celui mai mare sponsor al terorismului să aibă arme nucleare

La începutul războiului, SUA i-a oferit lui Zelenski o cale de scăpare, dar el a cerut „arme, nu un taxi”. Mesajul lui Zelenski la 4 ani de conflict

Donald Trump a setat data până la care vrea să pună capăt războiului din Ucraina. Invazia lui Putin împlinește 4 ani, iar negocierile rămân blocate

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
16:03
Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
FLASH NEWS Covorul roșu, zâmbete largi și îmbrățișări: Imagini de la primirea călduroasă a lui Netanyahu pentru omologul său indian, Narendra Modi
15:17
Covorul roșu, zâmbete largi și îmbrățișări: Imagini de la primirea călduroasă a lui Netanyahu pentru omologul său indian, Narendra Modi
CONTROVERSĂ Conflict instituțional în UE: Capitalele europene amenință cu proces la CJUE dacă Parlamentul European primește prea multă putere
15:02
Conflict instituțional în UE: Capitalele europene amenință cu proces la CJUE dacă Parlamentul European primește prea multă putere
FLASH NEWS Cum a reușit Javier Milei să genereze o creștere de 4,4% a economiei din Argentina și să scadă inflația: „Mergem înainte”
15:00
Cum a reușit Javier Milei să genereze o creștere de 4,4% a economiei din Argentina și să scadă inflația: „Mergem înainte”
CONTROVERSĂ Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului”
14:26
Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului”
CONTROVERSĂ Administrația Trump avertizează Kievul: atacurile asupra Rusiei au afectat marile companii petroliere americane. Ce „recomandă“ Washingtonul
14:08
Administrația Trump avertizează Kievul: atacurile asupra Rusiei au afectat marile companii petroliere americane. Ce „recomandă“ Washingtonul
Mediafax
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Digi24
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Ar putea exista de două ori mai multe specii de vertebrate pe Pământ. Cum este posibil?
VIDEO Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
16:23
Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
REACȚIE Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
16:08
Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
SCANDAL Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”
16:07
Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
16:02
Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
EDUCAȚIE Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”
15:55
Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”
UTILE Câte luni trebuie sa aibă lucrate o femeie pentru acordarea unui concediu prenatal. Ce trebuie să știe viitoarele mame
15:52
Câte luni trebuie sa aibă lucrate o femeie pentru acordarea unui concediu prenatal. Ce trebuie să știe viitoarele mame

Cele mai noi

Trimite acest link pe