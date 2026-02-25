Prima pagină » Știri externe » Covorul roșu, zâmbete largi și îmbrățișări: Imagini de la primirea călduroasă a lui Netanyahu pentru omologul său indian, Narendra Modi

Covorul roșu, zâmbete largi și îmbrățișări: Imagini de la primirea călduroasă a lui Netanyahu pentru omologul său indian, Narendra Modi

25 feb. 2026, 15:17, Știri externe
Galerie Foto 7

Prim-ministrul indian Narendra Modi a început, miercuri, o vizită de două zile în Israel, care are ca scop consolidarea cooperării în domeniul securității, economiei și tehnologiei între cele două țări. Liderul indian a coborât din avion zâmbind și ș-a îndreptat cu brațele deschise spre bunul său prieten, premierul Benjamin Netanyahu, care îl aștepta la baza scărilor.

Cei doi s-au îmbrățisat, și-au dat mâna și s-au lăsat fotografiați de jurnaliști.  Din imaginile distribuite pe rețelele de socializare se poate auzi cum premierul israelian spune „nu există prieten mai bun” în timp ce îl complimentează pe omologul său indian, numindu-l „un lider minunat”.

Sara Netanyahu, soția premierului israelian, i-a strâns și ea mâna lui Modi căruia i-a spus: „Mi-e dor de India, vreau să mă întorc”.

Prim-ministrul Indiei a postat pe X mai multe fotografii din momentul în care a fost întâmpinat de Netanyahu și soția sa, Sara, după aterizarea în Israel.

„Este o onoare” să fiu întâmpinat de cuplul Netanyahu la aeroport, a scris el.

„Aștept cu nerăbdare discuțiile bilaterale și rezultatele fructuoase care vor consolida și mai mult prietenia dintre India și Israel”, a declarat el.

Întâmpinarea călduroasă a subliniat cât de mult s-au consolidat relațiile dintre Israel și India sub conducerea lui Modi. Apropierea acestuia de Israel a marcat o schimbare în politica externă a Indiei.

India a susținut istoric palestinienii și nu a stabilit relații diplomatice complete cu Israelul până în 1992. Modi a devenit primul prim-ministru al Indiei care a vizitat Israelul în 2017, iar Netanyahu i-a răspuns cu o vizită în India în anul următor.

Biroul lui Netanyahu a declarat că cei doi lideri vor semna numeroase acorduri de cooperare economică, de securitate și politică.

„Națiunile noastre împărtășesc un parteneriat strategic solid și multifacetic”, a scris domnul Modi pe X înainte de a ateriza la Tel Aviv. „Legăturile s-au consolidat semnificativ în ultimii ani.”

Pe lângă faptul că este un aliat puternic, India este și al doilea partener comercial al Israelului în Asia. Valoarea totală a schimburilor comerciale dintre India și Israel a fost estimată la 3,62 miliarde de dolari în anul fiscal 2025, potrivit Ministerului Comerțului și Industriei din India.

