Amendă de 5.000 lei pentru bucureștenii care comit această neglijență. Sunt prinși pe camerele de supraveghere stradală și amenda vine direct acasă

În București, regulile privind gestionarea deșeurilor devin tot mai stricte, iar autoritățile au anunțat intensificarea controalelor și extinderea sistemelor de supraveghere video. De câțiva ani, primăriile de sector monitorizează atent zonele unde se aruncă gunoi, iar sancțiunile pe care le riscă locuitorii orașului care fac așa ceva nu sunt deloc simbolice.

Potrivit reglementărilor în vigoare, persoanele surprinse că aruncă sau depozitează deșeuri în mod necorespunzător pot primi amenzi care ajung până la 5.000 de lei.

Ce fapte sunt sancționate

Autoritățile atrag atenția că nu doar abandonarea sacilor de gunoi pe domeniul public este pedepsită de lege, ci și alte situații întâlnite cu regularitate prin cartierele Capitalei.

Iată ce abateri sunt vizate de lege:

abandonarea deșeurilor lângă coșurile stradale mici, montate pe stâlpi și destinate exclusiv ambalajelor sau resturilor de moment;

depozitarea sacilor menajeri proveniți din locuințe la punctele de colectare fără existența unui contract cu operatorul de salubritate;

aruncarea gunoiului pe spațiile verzi sau la baza arborilor.

Autoritățile locale spun că aceste practici contribuie direct la murdărirea orașului și la creșterea costurilor de curățenie.

Conform prevederilor din Consiliul General al Municipiului București, stabilite prin HCGMB 120/2010 și completate de hotărârile specifice fiecărui sector, amenzile pentru persoane fizice se încadrează între 2.000 și 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei.

Totuși, aleșii locali arată că scopul urmărit nu este aplicarea amenzilor, ci descurajarea comportamentelor care duc la apariția gunoaielor pe străzile orașului.

Cum sunt identificați cei care încalcă legea

În mai multe zone din oraș, în special în sectoarele 1, 2, 3 și 6, au fost instalate camere video de înaltă rezoluție în apropierea coșurilor stradale și a platformelor de colectare a deșeurilor.

Imaginile sunt analizate de Poliția Locală, iar atunci când o persoană este surprinsă abandonând saci de gunoi pe stradă, oamenii legi vor face verificări cu privire la identitatea celui care încalcă legea, fie prin găsirea numărului de înmatriculare al mașinii, fie prin alte metode specifice.

Ulterior, procesul-verbal de contravenție este trimis prin poștă la adresa de domiciliu a persoanei în cauză care a comis fapta.

Prin aceste campanii de monitorizare și sancționare se urmărește oprirea fenomenului de depozitare ilegală a deșeurilor și, mai departe, menținerea curățeniei în spațiile publice. Autoritățile le reamintesc bucureștenilor să utilizeze doar punctele de colectare aferente contractelor de salubritate și să respecte regulile de depozitare a gunoiului.

