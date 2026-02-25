Procurorul Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru DIICOT. Recunoaște că există magistrați mai bine pregătiți: „Participarea mea nu este necesară”

Procurorul militar Bogdan Pîrlog a anunțat pe social-media că se retrage din procedura de selecție pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Acesta a precizat că rămâne în cursa pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din cadrul Ministerului Public.

Bogdan Pîrlog a precizat că motivul pentru care s-a retras din procedura de selecție pentru DIICOT faptul că simte că ar avea competențele necesare. Mai mult, Pîrlog a menționat că, la momentul înscrierii, a mizat pe „inexistența unor candidaturi meritorii”.

„La momentul înscrierii mele pentru funcția de procuror șef al DIICOT nu aveam încă toate datele privind identitatea persoanelor care își vor asuma responsabilitatea unei astfel de candidaturi. Temerea la nivelul colegilor, privind inexistența unor candidaturi meritorii care să contracareze argumentul des invocat în cazul unor astfel de proceduri desfășurate anterior, anume lipsa opțiunilor, era cu atât mai puternică, cu cât, în actuala reglementare ministrul Justiției nu are opțiunea de a nu formula nicio propunere”, a declarat procurorul militar pe Facebook.

„Participarea mea în cadrul aceste proceduri nu este absolut necesară”

Pîrlog a recunoscut că există magistrați mai bine pregătiți decât el pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

„Constatând că, printre candidați, se regăsesc profesioniști remarcabili, precum doamna Ioana Albani, care, de altfel a avut o prestație convingătoare la interviu, consider că participarea mea în cadrul aceste proceduri nu este absolut necesară, existând opțiuni care corespund nevoilor unui management de înalt nivel calitativ, în măsură să răspundă provocărilor acestei funcții. În concluzie, există opțiuni, totul depinde în ce măsură, ministrul justiției va acorda prioritate criteriilor de competență profesională și a interesului public sau va răspunde unor direcții trasate în urma unor negocieri străine valorilor clamate public.

FOTO: Facebook

