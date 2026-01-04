Khamenei sfidează: După ce Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă „protestatari pașnici sunt uciși”, liderul iranian spune că „Republica nu va ceda”

Donald Trump a amenințat că SUA vor interveni din nou în Irak dacă regimul de la Teheran ucide protestatari pașnici. Ministerul iranian de Externe a catalogat declarațiile lui Trump ca fiind „nesăbuite și periculoase”.

De cinci zile, situația este turbulentă în Iran de la începerea protestelor, potrivit Reuters.

Khamenei: „Republica Islamică nu va ceda în fața inamicului”

Liderul Suprem al Iranului, Ali Khamenei, în vâstă de 86 de ani, a declarat că „Republic Islamică nu va ceda în fața inamicului, iar revoltații ar trebui puși la locul lor”.

Așa zișii „insurgenți” sunt comercianți a căror afaceri din bazare au fost grav afectate de prăbușirea monedei iraniene, rialul iranian.

Din 28 decembrie 2025, 13 protestarari și un voluntar paramilitar și-au pierdut viața. Așa arată situația din Iran, la șase ani de când Trump a ordonat uciderea generalului iranian Qasem Soleimani.

În 2022 au urmat cele mai mari proteste de la Revoluția Islamică încoace, cele declanșate de uciderea lui Mahsa Amini, tânăra care a refuzat să mai poarte hijab. Aceasta a fost bătută cu cruzime de Poliția Morală. Peste 500 de protestatari au fost uciși atunci.

Comercianții nu mai suportă situația economică actuală din Iran

Între 2024 și 2025, Iranul a purtat război aerian și balistic cu Israelul. Seria de atacuri a fost încheiată de bombardamentele ordonate de Trump asupra centralelor nucleare iraniene pe 22 iunie 2025. Regimul teocratic de la Teheran își încordează mușchii prin demonstrații de forță și rachete expuse, și mai ales, prin programul nuclear de înarmare.

Însă, pe plan economic, „Soarele Iranului și-a pierdut strălucirea”, iar „Leul persan nu mai este glorios ca altădată”. Țara pare să fie o putere militară de carton după ce a încasat lovituri dure din partea aviației israleiene și americane, dar mai ales de la sancțiunile internaționale.

Circulă pe rețelele de socializare multe clipuri cu negustori care cheamă populația la proteste pe stradă, strigând „Nu fiți spectatori, alăturați-ne”. Autoritățile au avut o dublă abordare – oficial, au încercat să dezamorseze protestele prin dialog. În realitate, manifestanții sunt loviți cu gaze lacrimogene și bătuți pe stradă.

Khamenei: Revoltații trebuie puși la locul lor

„Comercianții au dreptate. Au dreptate să spună că nu pot face afaceri în aceste condiții”, a spus Khamenei, care a dat vina pe sancțiunile internaționale pentru scăderea cursului valutar.

„Vom vorbi cu protestatarii, dar a discuta cu cei revoltați este inutil. Cei revoltați ar trebui puși la locul lor”, a adăugat el.

Iranul de azi pare să întrunească condițiile Iranului din 1979, când valul de nemulțumiri din partea fermierilor ignorați de regimul monarhist de atunci a dus la înlăturarea Șahului și instaurarea Republicii Islamice sub conducerea lui Ruhollah Khomeini.

Comercianții strigă „moarte lui Khamenei”

Acum, mulți comercianți care au ieșit la protest au strigat „Moarte lui Khamenei” și chiar și-au exprimat dorința întoarcerii Șahului la putere.

Pe 17 iunie 2025, premierul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat că uciderea liderului suprem al Iranului ar pune capăt conflictului dintre Israel și Iran. Liderul israelian îl consideră pe ayatollahul Ali Khamenei drept un „Hitler modern”. Pe 9 septembrie 2015, în urmă cu un deceniu, liderul iranian a amenințat că regimul sionist nu va mai exista în 25 de ani, adică în 2040.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

