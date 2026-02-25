Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”

Sindicatele din Educație au transmis o scrisoare oficială președintelui Nicușor Dan, prin care își exprimă îngrijorarea față de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan.
Sindicatele, care spun că reprezintă peste 300.000 de angajați din sistem, acuză că educația și cercetarea sunt puse în pericol prin tăieri bugetare făcute fără analize de impact. Potrivit acestora, deși educația este recunoscută oficial ca parte a securității naționale, subfinanțarea cronică transformă domeniul într-o vulnerabilitate pentru statul român.
Reprezentanții profesorilor atrag atenția și că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește finanțarea educației și cercetării și cer intervenția fermă a președintelui.
„Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate, ci pe alocări bugetare adecvate. Fără salarii mai bune, fără resurse și fără respect pentru profesori și cercetători, România nu are o șansă reală de dezvoltare. I-am recomandat Președintelui să inițieze un proiect real de reformă, alături de experți, pentru a găsi soluții de succes,” au transmis aceștia.
AUTORUL RECOMANDĂ: