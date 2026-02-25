Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”

Sindicatele din Educație au transmis o scrisoare oficială președintelui Nicușor Dan, prin care își exprimă îngrijorarea față de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan.

Sindicatele, care spun că reprezintă peste 300.000 de angajați din sistem, acuză că educația și cercetarea sunt puse în pericol prin tăieri bugetare făcute fără analize de impact. Potrivit acestora, deși educația este recunoscută oficial ca parte a securității naționale, subfinanțarea cronică transformă domeniul într-o vulnerabilitate pentru statul român.

Reprezentanții profesorilor atrag atenția și că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește finanțarea educației și cercetării și cer intervenția fermă a președintelui.

Principalele revendicări adresate coaliției de guvernare sunt:

Abrogarea măsurilor anti-educație din Legea nr. 141/2025, care prevăd creșterea numărului de elevi la clasă, majorarea normei didactice și diminuarea tarifului la plata cu ora.

Creșterea imediată a bugetului pentru educație și pentru cercetare.

Recunoașterea importanței cadrelor didactice printr-o poziționare corectă și echitabilă în proiectul noii legi a salarizării.

Menținerea indemnizației pentru titlul științific de doctor măcar la valoarea din anul 2025.

Deblocarea urgentă a angajărilor pentru a permite integrarea tinerilor performanți în universități și cercetare.

Lansarea imediată a competițiilor naționale de cercetare și deblocarea soldurilor universităților pentru implementarea proiectelor europene.

Restabilirea integrală a burselor pentru studenți.

„Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate, ci pe alocări bugetare adecvate. Fără salarii mai bune, fără resurse și fără respect pentru profesori și cercetători, România nu are o șansă reală de dezvoltare. I-am recomandat Președintelui să inițieze un proiect real de reformă, alături de experți, pentru a găsi soluții de succes,” au transmis aceștia.

AUTORUL RECOMANDĂ: