Alibec și-a semnat sentința: urmează să fie dat afară de la FCSB

Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB, l-a atacat pe Gigi Becali după eșecul cu Young Boys Berna. Atacantul este nemulțumit de faptul că joacă doar câte o repriză din cauza patronului.

Gigi Becali se va dispensa de mai mulți jucători în iarnă, printre cei vizați fiind și Denis Alibec.

Alibec și-a semnat sentința : urmeaz ă să fie dat afară de la FCSB

FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League.

Oaspeții s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ștefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.

„Când știi că joci doar 45 de minute încerci să faci mai multe, dar din păcate nu am reușit. Nu îmi place situația aceasta, dar nu am ce să fac, pentru că asta este decizia domnului Becali și nu am ce face”, a declarat Denis Alibec după meci.

Întrebat ce părere are despre faptul că a jucat 45 de minute, Alibec a răspuns: „Mai bine îl întrebați pe domnul Becali. Nu mă simt confortabil. Mă așteptam la altceva când am venit la FCSB, dar e alegerea mea, când intru trebuie să dau totul și să demonstrez”.

„Cred că dacă aveam mai multă șansă puteam să obținem un rezultat bun în această seară. Nu ne-am ridicat la nivelul suporterilor și ne pare rău.

Am venit la stadion să încercăm să câștigăm pentru fanii care au fost la meci, pentru toți fanii din țară. Dar din păcate nu am reușit să facem asta

(n.r. despre meciul cu Bologna) Cu siguranță au jucători foarte moci, tineri și cred că va fi un meci greu. De fapt toate meciurile sunt grele în Europa și trebuie să ne ridicăm la nivelul lor”, a mai adăugat Alibec.

Cu cine mai joacă FCSB?

FCSB va juca următorul meci cu Bologna (23 octombrie, București), iar apoi cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).