Gabriel Cânu îl are alături pe Lucian Sănmărtean, actual antrenor secund al echipei naționale U21 și fost jucător la cluburi precum Gloria Bistrița, Panathinaikos, Utrecht, FC Vaslui sau Steaua București.

Sănmărtean a vorbit la emisiunea „Fotbalul: povestea mea” despre învățămintele deprinse și momentele marcante din cariera sa de jucător, dar și despre modelele pe care le-a avut în fotbal.

Lucian Sănmărtean se confesează

„Cu Manchester United pe Old Trafford, jucam la Panathinaikos. Ne-au administrat un sec 5-0, era primul meu meci de Champions League. Mi-a arătat că eram în continuare foarte departe de fotbalul de înalt nivel și a trebuit să-mi reorientez și partea de nutriție, de pregătire și partea de odihnă ca toate lucrurile să funcționeze mai bine pentru mine. A fost un prim test picat, dar a fost ceva din care am învățat, ușor-ușor m-am redresat și mi-am reconsiderat puțin mentalitatea și gândirea față de antrenament și de joc”, a spus Lucian Sănmărtean, la Eurosport.

Și a continuat despre cel mai important moment din carieră „Cred că participarea la EURO 2016, cred că este highlight-ul vieții unui fotbalist. Bine, și participările în Champions League, dar din punct de vedere al jucătorului, emoția pe care o simți în timpul meciurilor de la un Campionat European și tot ceea ce ține de joc, responsabilitate și respect față de fani este diferit. Faptul că am și intrat este un lucru pozitiv. Bine, se putea și mai bine, dar faptul că am jucat la EURO la vârsta pe care am avut-o este un lucru pozitiv și țin să le mulțumesc celor care au avut încredere și m-au băgat să joc”