Prima pagină » Sport » Lucian Sănmărtean se confesează: „Mă puneam într-o carapace”. Care e meciul ce i-a schimbat cariera

Lucian Sănmărtean se confesează: „Mă puneam într-o carapace”. Care e meciul ce i-a schimbat cariera

13 feb. 2026, 16:19, Sport
Lucian Sănmărtean se confesează: „Mă puneam într-o carapace”. Care e meciul ce i-a schimbat cariera

Gabriel Cânu îl are alături pe Lucian Sănmărtean, actual antrenor secund al echipei naționale U21 și fost jucător la cluburi precum Gloria Bistrița, Panathinaikos, Utrecht, FC Vaslui sau Steaua București.

Sănmărtean a vorbit la emisiunea „Fotbalul: povestea mea” despre învățămintele deprinse și momentele marcante din cariera sa de jucător, dar și despre modelele pe care le-a avut în fotbal.

Lucian Sănmărtean se confesează

„Cu Manchester United pe Old Trafford, jucam la Panathinaikos. Ne-au administrat un sec 5-0, era primul meu meci de Champions League. Mi-a arătat că eram în continuare foarte departe de fotbalul de înalt nivel și a trebuit să-mi reorientez și partea de nutriție, de pregătire și partea de odihnă ca toate lucrurile să funcționeze mai bine pentru mine. A fost un prim test picat, dar a fost ceva din care am învățat, ușor-ușor m-am redresat și mi-am reconsiderat puțin mentalitatea și gândirea față de antrenament și de joc”, a spus Lucian Sănmărtean, la Eurosport.

Și a continuat despre cel mai important moment din carieră „Cred că participarea la EURO 2016, cred că este highlight-ul vieții unui fotbalist. Bine, și participările în Champions League, dar din punct de vedere al jucătorului, emoția pe care o simți în timpul meciurilor de la un Campionat European și tot ceea ce ține de joc, responsabilitate și respect față de fani este diferit. Faptul că am și intrat este un lucru pozitiv. Bine, se putea și mai bine, dar faptul că am jucat la EURO la vârsta pe care am avut-o este un lucru pozitiv și țin să le mulțumesc celor care au avut încredere și m-au băgat să joc”

Cred că mi-a lipsit toată viața atenția, grija de mine și partea de socializare, de integrare într-un grup, într-un mediu, la jucători, la cultură. Fiind un tip foarte sensibil la orice venea din mediul extern, mă puneam într-o carapace, încercam să mă închid și să nu reacționez. Nu este tocmai ok, pentru că nu doar fotbalul contează într-un mediu, trebuie să-ți faci și prieteni, să-i aduci aproape de tine, să te faci plăcut, lucru pe care l-am făcut de-abia mai târziu, când deja eram în vârstă și demonstrasem puțin fotbal. Dar da, cred că n-am știut să mă fac plăcut niciodată – Lucian Sănmărtean

Recomandarea video

Mediafax
Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Mediafax
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea inamicilor. „Cei mai sceptici” membri, conform unui sondaj Politico
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un nou studiu sugerează că viața nu ar fi apărut pe Pământ cum credeam până acum
VIDEO EXCLUSIV Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României”
17:19
Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României”
FLASH NEWS Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
17:17
Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
REACȚIE PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
17:08
PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
EXCLUSIV Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
17:08
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
FLASH NEWS „Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“
17:02
„Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“
Copiii care pot fi înscriși la grupa pregătitoare în 2026
17:00
Copiii care pot fi înscriși la grupa pregătitoare în 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe