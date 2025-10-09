Prima pagină » Sport » Ce spune Vadim Rață despre meciul România – Moldova

Ce spune Vadim Rață despre meciul România – Moldova

09 oct. 2025, 12:33
Echipa națională de fotbal a României întâlnește selecționata Moldovei, joi, de la ora 21:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă amicală.

Pentru Vadim Rață, fotbalist deja cu 208 de meciuri în Superliga, confruntarea are o însemnătate aparte.

Virgiliu Postolachi este fotbalistul care a marcat cele mai multe goluri în România, 18, și la el fiind aceeași situație ca la Rață.

În prima divizie a fotbalului moldovenesc au evoluat 127 de jucători români. Dintre ei, Daniel Bălașa a avut cele mai multe jocuri, 150, iar Răzvan Cociș, cele mai multe goluri, 27.

Ce spune Vadim Rață?

„Am avut două meciuri slabe și total dezastruoase pentru noi avem posibilitatea în acest meci să ne spălăm puțin din păcate. Suntem datori față de suporterii noștri, iar mâine este prima șansă. Jucătorii din naționala României au și ei același gând ca și noi, pentru că și ei au avut două meciuri mai puțin reușite.

Așa că dacă mâine în tribună va fi meciul prieteniei, pe teren nu va fi așa. Cu siguranță avem și noi o șansă mâine să câștigăm. Toate meciurile încep de la 0-0. Naționala României era acum ceva timp la EURO și toți erau eroi, dar după un an lucrurile s-au schimbat și jucătorii nu mai sunt priviți ca niște eroi, deși majoritatea sunt aceiași.

România e o echipă foarte bună, dar noi trebuie să ne urmărim scopul nostru, să ne îmbunătățim jocul”, a recunoscut mijlocașul.

„E ceva special pentru mine”

Pentru Rață, care din 2019 joacă în Superliga României, la Chindia Târgoviște, FC Voluntari, FCSB, U Cluj și în prezent la FC Argeș, a menționat că partida de joi este una specială pentru el.

„Primul meci cu România disputat la Chișinău (n.r. – înfrângerea cu 0-5 din 2022) nu a fost unul reușit pentru noi. Dar sper mâine să ne iasă mai bine. Suntem datori față de fani, iar acest lucru trebuie să ne motiveze, să dăm mult mai mult pe teren.

E ceva special pentru mine să joc aici, îmi place Arena Națională, sper să îi revăd mâine și pe jucătorii care evoluează în campionatul României, e un sentiment frumos. Sper să rămână la fel și după meci.

Am încercat să găsesc și eu o explicație după meciul cu Norvegia… cum aceeași echipă care în urmă cu doi ani putea să se califice la EURO dacă scotea un rezultat pozitiv cu Cehia acum a putut să facă un meci așa de slab. Sigur, Norvegia are niște jucători extraordinari, dar o explicație nu am găsit.

Pentru mine a fost poate cea mai neagră zi din fotbal… dar asta a fost, acum încercăm să schimbăm. Și sper ca în viața mea să nu mai aibă loc un astfel de meci. Dar chiar și din asemenea înfrângeri se poate învăța ceva. E o lecție pentru noi”, a încheiat Vadim Rață.

